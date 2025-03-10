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Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме - РИА Новости, 10.03.2025
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20:42 10.03.2025 (обновлено: 22:55 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/izvineniya-2004185955.html
Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме
Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме - РИА Новости, 10.03.2025
Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме
Владимир Зеленский принес извинения президенту США Дональду Трампу за скандал в Белом доме, сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:42:00+03:00
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в мире
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
конгресс сша
мюнхенская конференция по безопасности
стив уиткофф
украина
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский принес извинения президенту США Дональду Трампу за скандал в Белом доме, сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News."Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете", — сказал он.По словам Уиткоффа, между командами США, Украины и европейских стран, вовлеченных в переговоры, было много обсуждений произошедшего.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. По данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому следует прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Как отметили в Кремле, этот инцидент в Белом доме еще раз доказал правоту президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004164050.html
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Спецпосланник Трампа об извинениях Зеленского перед президентом США
Спецпосланник Трампа об извинениях Зеленского перед президентом США
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в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, конгресс сша, мюнхенская конференция по безопасности, стив уиткофф, украина, киев, ближний восток, сша
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Конгресс США, Мюнхенская конференция по безопасности, Стив Уиткофф, Украина, Киев, Ближний Восток, США
Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме

Спецпосланник Уиткофф: Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский принес извинения президенту США Дональду Трампу за скандал в Белом доме, сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
"Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете", — сказал он.
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Зеленский извинился за свой внешний вид
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По словам Уиткоффа, между командами США, Украины и европейских стран, вовлеченных в переговоры, было много обсуждений произошедшего.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. По данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.
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Как отметили в Кремле, этот инцидент в Белом доме еще раз доказал правоту президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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В миреВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийКонгресс СШАМюнхенская конференция по безопасностиСтив УиткоффУкраинаКиевБлижний ВостокСША
 
 
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