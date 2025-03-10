https://ria.ru/20250310/izvineniya-2004185955.html

Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме

Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме - РИА Новости, 10.03.2025

Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме

Владимир Зеленский принес извинения президенту США Дональду Трампу за скандал в Белом доме, сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:42:00+03:00

2025-03-10T20:42:00+03:00

2025-03-10T22:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский принес извинения президенту США Дональду Трампу за скандал в Белом доме, сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News."Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете", — сказал он.По словам Уиткоффа, между командами США, Украины и европейских стран, вовлеченных в переговоры, было много обсуждений произошедшего.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. По данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому следует прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Как отметили в Кремле, этот инцидент в Белом доме еще раз доказал правоту президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004164050.html

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003996957.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

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Спецпосланник Трампа об извинениях Зеленского перед президентом США Спецпосланник Трампа об извинениях Зеленского перед президентом США 2025-03-10T20:42 true PT0M37S

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в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, конгресс сша, мюнхенская конференция по безопасности, стив уиткофф, украина, киев, ближний восток, сша