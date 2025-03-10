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Власти МО анонсировали поставку 150 аппаратов ИВЛ в больницы в 2025 году - РИА Новости, 10.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:47 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/ivl-2004122945.html
Власти МО анонсировали поставку 150 аппаратов ИВЛ в больницы в 2025 году
Власти МО анонсировали поставку 150 аппаратов ИВЛ в больницы в 2025 году - РИА Новости, 10.03.2025
Власти МО анонсировали поставку 150 аппаратов ИВЛ в больницы в 2025 году
В Подмосковье продолжается оснащение больниц современным оборудованием. До конца 2025 года в медицинские учреждения региона поступит свыше 150 аппаратов... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:47:00+03:00
2025-03-10T15:47:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Подмосковье продолжается оснащение больниц современным оборудованием. До конца 2025 года в медицинские учреждения региона поступит свыше 150 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил 360.ru.Техника будет распределена между 15 больницами, включая Коломенскую, Орехово-Зуевскую и Луховицкую."Аппараты ИВЛ необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции дыхания", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения региона Максим Забелин.На закупку оборудования было выделено почти 590 миллионов рублей. Приобретение техники осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Андрея Воробьева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО анонсировали поставку 150 аппаратов ИВЛ в больницы в 2025 году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Подмосковье продолжается оснащение больниц современным оборудованием. До конца 2025 года в медицинские учреждения региона поступит свыше 150 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил 360.ru.
Техника будет распределена между 15 больницами, включая Коломенскую, Орехово-Зуевскую и Луховицкую.
"Аппараты ИВЛ необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции дыхания", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения региона Максим Забелин.
На закупку оборудования было выделено почти 590 миллионов рублей. Приобретение техники осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Андрея Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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