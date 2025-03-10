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В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
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13:16 10.03.2025 (обновлено: 14:25 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/iran-2004074719.html
В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа
В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа
Иран - суверенная страна, которая сама формулирует позицию по внешнеполитическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:16:00+03:00
2025-03-10T14:25:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран - суверенная страна, которая сама формулирует позицию по внешнеполитическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем. В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах."Иран - это суверенная страна, и они самостоятельно формулируют свою позицию по основным внешнеполитическим вопросам. Ясно, что предстоят напряженные контакты", - сказал Песков журналистам.
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в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), сша, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа

Песков: Иран сам формулирует позицию по внешнеполитическим вопросам

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран - суверенная страна, которая сама формулирует позицию по внешнеполитическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем.
В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах.
"Иран - это суверенная страна, и они самостоятельно формулируют свою позицию по основным внешнеполитическим вопросам. Ясно, что предстоят напряженные контакты", - сказал Песков журналистам.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану
4 марта, 20:19
 
В миреЦены на нефтьИранТегеран (город)СШАДмитрий ПесковДональд ТрампАли ХаменеиПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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