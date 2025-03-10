https://ria.ru/20250310/iran-2004073853.html

Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье

Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье - РИА Новости, 10.03.2025

Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье

Иран ищет конструктивных и основанных на взаимном уважении переговоров по ситуации с ядерным досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:13:00+03:00

2025-03-10T13:13:00+03:00

2025-03-10T13:56:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

сша

дмитрий песков

дональд трамп

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран ищет конструктивных и основанных на взаимном уважении переговоров по ситуации с ядерным досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем. В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах."Иран ищет конструктивных переговоров на основе взаимного уважения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003712613.html

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), сша, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи