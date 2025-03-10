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Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье
Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье - РИА Новости, 10.03.2025
Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье
Иран ищет конструктивных и основанных на взаимном уважении переговоров по ситуации с ядерным досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:13:00+03:00
2025-03-10T13:13:00+03:00
2025-03-10T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран ищет конструктивных и основанных на взаимном уважении переговоров по ситуации с ядерным досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем. В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах."Иран ищет конструктивных переговоров на основе взаимного уважения", - сказал Песков журналистам.
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье
Песков: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье