Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны
Аракчи: Тегеран не ведет переговоры о ядерной программе под давлением
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Иран не будет вести переговоры под давлением независимо от того, что будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в контексте обсуждений вокруг иранской ядерной программы министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем.
"Мы не будем вести переговоры под давлением и (в условиях - ред.) устрашения. Мы не будем даже думать об этом независимо от того, что может быть темой (переговоров - ред.). Переговоры и травля с диктатом - не одно и то же", - написал Аракчи на своей странице.
"Сейчас мы проводим консультации с Eвротройкой — и отдельно с Россией и Китаем — на (условиях - ред.) равенства и взаимоуважения. Цель - выявить пути укрепления доверия и (достижения - ред.) большей открытости по отношению к нашей ядерной программе в обмен на снятие незаконных санкций", - заявил Аракчи
На прошлой неделе Аракчи заявил агентству Франс Пресс, что ядерная программа Ирана не может быть уничтожена военным путем. Министр отметил, что у Ирана есть возможность дать "очень мощный" ответ на любое нападение. Он добавил, что не верит, что Израиль будет вести боевые действия против Ирана, так как это, по его словам, привело бы к "масштабному пожару" в ближневосточном регионе.
Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы
7 марта, 19:47