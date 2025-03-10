https://ria.ru/20250310/iran-2003991016.html

Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны

Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны - РИА Новости, 10.03.2025

Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны

Иран не будет вести переговоры под давлением независимо от того, что будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в контексте обсуждений вокруг иранской ядерной РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:38:00+03:00

2025-03-10T05:38:00+03:00

2025-03-10T06:23:00+03:00

в мире

иран

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аббас аракчи

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али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Иран не будет вести переговоры под давлением независимо от того, что будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в контексте обсуждений вокруг иранской ядерной программы министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем."Мы не будем вести переговоры под давлением и (в условиях - ред.) устрашения. Мы не будем даже думать об этом независимо от того, что может быть темой (переговоров - ред.). Переговоры и травля с диктатом - не одно и то же", - написал Аракчи на своей странице."Сейчас мы проводим консультации с Eвротройкой — и отдельно с Россией и Китаем — на (условиях - ред.) равенства и взаимоуважения. Цель - выявить пути укрепления доверия и (достижения - ред.) большей открытости по отношению к нашей ядерной программе в обмен на снятие незаконных санкций", - заявил АракчиНа прошлой неделе Аракчи заявил агентству Франс Пресс, что ядерная программа Ирана не может быть уничтожена военным путем. Министр отметил, что у Ирана есть возможность дать "очень мощный" ответ на любое нападение. Он добавил, что не верит, что Израиль будет вести боевые действия против Ирана, так как это, по его словам, привело бы к "масштабному пожару" в ближневосточном регионе.

https://ria.ru/20250309/iran-2003948867.html

https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html

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тегеран (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), россия, аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи, сша