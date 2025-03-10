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Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны - РИА Новости, 10.03.2025
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05:38 10.03.2025 (обновлено: 06:23 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/iran-2003991016.html
Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны
Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны - РИА Новости, 10.03.2025
Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны
Иран не будет вести переговоры под давлением независимо от того, что будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в контексте обсуждений вокруг иранской ядерной РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:38:00+03:00
2025-03-10T06:23:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Иран не будет вести переговоры под давлением независимо от того, что будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в контексте обсуждений вокруг иранской ядерной программы министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем."Мы не будем вести переговоры под давлением и (в условиях - ред.) устрашения. Мы не будем даже думать об этом независимо от того, что может быть темой (переговоров - ред.). Переговоры и травля с диктатом - не одно и то же", - написал Аракчи на своей странице."Сейчас мы проводим консультации с Eвротройкой — и отдельно с Россией и Китаем — на (условиях - ред.) равенства и взаимоуважения. Цель - выявить пути укрепления доверия и (достижения - ред.) большей открытости по отношению к нашей ядерной программе в обмен на снятие незаконных санкций", - заявил АракчиНа прошлой неделе Аракчи заявил агентству Франс Пресс, что ядерная программа Ирана не может быть уничтожена военным путем. Министр отметил, что у Ирана есть возможность дать "очень мощный" ответ на любое нападение. Он добавил, что не верит, что Израиль будет вести боевые действия против Ирана, так как это, по его словам, привело бы к "масштабному пожару" в ближневосточном регионе.
https://ria.ru/20250309/iran-2003948867.html
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в мире, иран, тегеран (город), россия, аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи, сша
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Али Хаменеи, США
Глава МИД Ирана рассказал об обсуждении ядерной программы страны

Аракчи: Тегеран не ведет переговоры о ядерной программе под давлением

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 мар – РИА Новости. Иран не будет вести переговоры под давлением независимо от того, что будет обсуждаться в ходе переговоров, заявил в контексте обсуждений вокруг иранской ядерной программы министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем.
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"Мы не будем вести переговоры под давлением и (в условиях - ред.) устрашения. Мы не будем даже думать об этом независимо от того, что может быть темой (переговоров - ред.). Переговоры и травля с диктатом - не одно и то же", - написал Аракчи на своей странице.
"Сейчас мы проводим консультации с Eвротройкой — и отдельно с Россией и Китаем — на (условиях - ред.) равенства и взаимоуважения. Цель - выявить пути укрепления доверия и (достижения - ред.) большей открытости по отношению к нашей ядерной программе в обмен на снятие незаконных санкций", - заявил Аракчи
На прошлой неделе Аракчи заявил агентству Франс Пресс, что ядерная программа Ирана не может быть уничтожена военным путем. Министр отметил, что у Ирана есть возможность дать "очень мощный" ответ на любое нападение. Он добавил, что не верит, что Израиль будет вести боевые действия против Ирана, так как это, по его словам, привело бы к "масштабному пожару" в ближневосточном регионе.
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В миреИранТегеран (город)РоссияАббас АракчиДональд ТрампАли ХаменеиСША
 
 
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