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В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса
В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса - РИА Новости, 10.03.2025
В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса
Прокуратура проводит проверку после появления информации о том, что школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:06:00+03:00
2025-03-10T11:06:00+03:00
2025-03-10T11:06:00+03:00
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления информации о том, что школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и заплакал, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что учащийся лицея в пермской Лысьве 6 марта собирался поджечь помещение в учебном заведении. Девятиклассник якобы надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь и подошёл к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент будто бы передумал и заплакал. "Проводится проверка", - сказали в ведомстве.
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса
В Пермском крае изучат попытку школьника поджечь кабинет с одноклассниками
ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления информации о том, что школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и заплакал, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что учащийся лицея в пермской Лысьве 6 марта собирался поджечь помещение в учебном заведении. Девятиклассник якобы надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь и подошёл к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент будто бы передумал и заплакал.
"Проводится проверка", - сказали в ведомстве.