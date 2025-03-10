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В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса - РИА Новости, 10.03.2025
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11:06 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/informatsija-2004038409.html
В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса
В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса - РИА Новости, 10.03.2025
В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса
Прокуратура проводит проверку после появления информации о том, что школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:06:00+03:00
2025-03-10T11:06:00+03:00
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления информации о том, что школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и заплакал, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что учащийся лицея в пермской Лысьве 6 марта собирался поджечь помещение в учебном заведении. Девятиклассник якобы надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь и подошёл к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент будто бы передумал и заплакал. "Проводится проверка", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае проверят информацию о попытке поджога школьного класса

В Пермском крае изучат попытку школьника поджечь кабинет с одноклассниками

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после появления информации о том, что школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал и заплакал, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что учащийся лицея в пермской Лысьве 6 марта собирался поджечь помещение в учебном заведении. Девятиклассник якобы надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь и подошёл к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент будто бы передумал и заплакал.
"Проводится проверка", - сказали в ведомстве.
Шестиклассник ударил учителя в школе Усолья-Сибирского - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Приангарье шестиклассник ударил учителя
4 февраля, 14:40
 
ПроисшествияПермский край
 
 
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