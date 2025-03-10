https://ria.ru/20250310/husity-2004194028.html

Хуситы готовятся к атакам на связанные с Израилем суда

Хуситы готовятся к атакам на связанные с Израилем суда - РИА Новости, 10.03.2025

Хуситы готовятся к атакам на связанные с Израилем суда

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) начало военную подготовку для атак на связанные с Израилем суда, которые... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:05:00+03:00

2025-03-10T22:05:00+03:00

2025-03-10T22:05:00+03:00

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ансар алла

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) начало военную подготовку для атак на связанные с Израилем суда, которые грозит начать, если гуманитарная помощь во вторник не начнет поступать в палестинский сектор Газа, заявил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. "Мы твердо придерживаемся отведенный нами срок для начала поступления помощи в сектор Газа, а вооруженные силы приводятся в готовность для проведения операций", - сказал аль-Хуси, слова которого приводит телеканал "Аль-Масира". Лидер хуситов 7 марта заявил, что движение дает посредникам четыре дня, чтобы договориться с Израилем о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, которые были прерваны израильскими властями 2 марта для оказания давления на палестинское движение ХАМАС, добиваясь от него освобождения большего числа заложников. В случае отказа возобновить поставки аль-Хуси пригрозил возобновить операции на Красном и Аравийском морях против связанных с Израилем судов.- "Военные меры начнут действовать с момента истечения указанного срока, если в сектор Газа не поступит помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20250222/husity-2001055424.html

https://ria.ru/20250117/avianosets-1994238058.html

израиль

йемен

аравийское море

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в мире, израиль, йемен, аравийское море, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году