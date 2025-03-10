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Путин продлил замглавы МИД Грушко срок госслужбы
Путин продлил замглавы МИД Грушко срок госслужбы - РИА Новости, 10.03.2025
Путин продлил замглавы МИД Грушко срок госслужбы
Президент России Владимир Путин распорядился продлить замглавы МИД РФ Александру Грушко срок госслужбы до 25 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:50:00+03:00
2025-03-10T17:50:00+03:00
2025-03-10T19:40:00+03:00
политика
россия
владимир путин
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился продлить замглавы МИД РФ Александру Грушко срок госслужбы до 25 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной службы до 25 апреля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250203/putin-1997169039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин продлил замглавы МИД Грушко срок госслужбы
Путин продлил замглавы МИД РФ Грушко срок госслужбы до 25 апреля 2026 года