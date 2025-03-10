https://ria.ru/20250310/grushko-2004158099.html

Путин продлил замглавы МИД Грушко срок госслужбы

Путин продлил замглавы МИД Грушко срок госслужбы - РИА Новости, 10.03.2025

Путин продлил замглавы МИД Грушко срок госслужбы

Президент России Владимир Путин распорядился продлить замглавы МИД РФ Александру Грушко срок госслужбы до 25 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:50:00+03:00

2025-03-10T17:50:00+03:00

2025-03-10T19:40:00+03:00

политика

россия

владимир путин

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился продлить замглавы МИД РФ Александру Грушко срок госслужбы до 25 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Продлить срок федеральной государственной службы до 25 апреля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250203/putin-1997169039.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)