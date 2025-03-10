https://ria.ru/20250310/grenlandiya-2003977565.html

Гренландия готовится к парламентским выборам

Гренландия готовится к парламентским выборам - РИА Новости, 10.03.2025

Гренландия готовится к парламентским выборам

Около 56 тысяч жителей крупнейшего в мире острова, Гренландия, призваны проголосовать во вторник 11 марта на региональных парламентских выборах на фоне давления РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T00:41:00+03:00

2025-03-10T00:41:00+03:00

2025-03-10T00:41:00+03:00

в мире

дания

гренландия

россия

дональд трамп

пеле броберг

метте фредериксен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/46/1560064648_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_42e5aed179e7812593959ab6c70c9227.jpg

НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 10 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 56 тысяч жителей крупнейшего в мире острова, Гренландия, призваны проголосовать во вторник 11 марта на региональных парламентских выборах на фоне давления со стороны Дональда Трампа и растущего стремления к независимости от Дании. Перед Конгрессом США 5 марта президент Дональд Трамп заявил, что "так или иначе" Америка получит контроль над Гренландией, поскольку, по его мнению, этот остров им нужен для безопасности США. Такого рода заявления остаются неизменными с начала 2025 года. Именно с учетом этого растущего давления со стороны США жители Гренландии собираются проголосовать за 31 депутата, составляющих местный парламент, который называется "Инацисартут". Четырехлетний срок полномочий этих будущих депутатов уже обещает стать историческим, поскольку пять из шести партий, входящих в его состав, теперь открыто выступают за референдум о независимости, чтобы получить автономию от Дании, которая владеет островом с 1953 года. Заявления Трампа побудили в январе нынешнего премьер-министра Гренландии Муте Егеде на пресс-конференции заявить, что "настало время" для острова сделать шаг в сторону своей независимости от Дании. Как объяснял в январе в интервью РИА Новости председатель крупнейшей в парламенте острова оппозиционной партии "Налерака" и экс-главы МИД до 2021 года Пеле Броберг, Дания до заявлений Дональда Трампа всегда угрожала Гренландии прекратить любую помощь в развитии и воздушное сообщение всякий раз, когда поднимался вопрос о независимости. Броберг также обвинил Копенгаген, как это также сделал нынешний премьер-министра Гренландии, в совершении геноцида против местного населения в 1960-х годах, запретив женщинам инуитов иметь детей с помощью имплантации спиралей. Если согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей отказываются покидать Данию, чтобы стать американцами, то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. Это массовое народное волеизъявление в сочетании с "толчком", который Дональд Трамп дал проекту независимости, задав вопрос о правах Дании на остров, может после парламентских выборов быстро перерасти в референдум о независимости. Давление со стороны Дании на острова ожидается меньше, поскольку премьер-министр Дании Метте Фредериксен сама публично поддержала право жителей Гренландии принять решение о своей независимости после первых требований Дональда Трампа в начале января. Однако, как заявлял в январе в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции "Сиумут" Куно Фенкер, партия премьер-министра Гренландии Муте Эгеде "Народная партия инуитов" "еще не готова" требовать независимости острова от Дании, "существуют внутренние разногласия". Как быстро будет проведен референдум о независимости, будет зависеть от результатов выборов и от того, какой новый премьер-министр будет назначен после этого. По прогнозом Фенкер, правительство Гренландии "переживет" парламентские выборы, но его большинство будет менее сильным. Если некоторые партии препятствуют осуществлению независимости острова, то это потому, что экономика и функционирование государственных служб по-прежнему сильно зависят от Дании. В 2015 году министр финансов Дании сообщил, что королевство напрямую выделило около 700 миллионов долларов на помощь коммунальным службам острова, что на тот момент составляло примерно половину бюджета властей. С тех пор эта пропорция не изменилась, согласно исследованию, опубликованному в январе 2025 года Центром стратегических и международных исследований (CSIS, внесен в РФ в реестр нежелательных организаций). Нынешний премьер-министр Гренландии стремится выйти из этой экономической зависимости, используя интерес США к природным ресурсам острова, но также открывая двери "для всех заинтересованных партнеров". Сектор туризма также подвергается тщательному анализу по исландской модели. Прямое авиасообщение между США и столицей Гренландии Нууком должно открыться летом 2025 года. Председатель комитета по Гренландии в датском парламенте Ая Хемниц также в январе заявила, что ЕС следует "гораздо больше" принимать участие в делах Гренландии в том числе путем гарантии закупок различных редкоземельных минералов в качестве способа привлечения инвесторов. Другой вопрос, который возникнет в случае обретения Гренландией независимости, относится к военной сфере. На острове нет собственной армии, и, как пояснил РИА Новости Пеле Броберг, власти не планируют ее создавать. Страна, которая сегодня располагает наибольшим количеством солдат на месте и обеспечивает безопасность острова, - это США. В дополнение к военно-космической базе "Смурфик" на севере острова, на которой в 2023 году, по данным инженерного корпуса Вооруженных сил США, было размещено около 650 человек, есть еще несколько военных аэродромов США, расположенных в разных местах острова. Их численность и количество военнослужащих, приписанных к ним, засекречены. В соглашении, заключенном в Игалику в 2004 году между США, правительством Дании и Гренландии, четко указано, что США обеспечивают защиту острова и что Гренландия имеет соглашение о статусе Вооруженных сил с НАТО. Поэтому бывший министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг объяснил РИА Новости, что сценарий военного захвата острова Соединенными Штатами не имеет смысла, поскольку они уже контролируют его. Однако в январе телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских ВС сообщил, что Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования ВС в гренландской столице Нуук. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале, государствам и лидерам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить "территориальную целостность" Украины, стоило бы проявить такой же интерес к помощи Дании на фоне притязаний США на Гренландию.

https://ria.ru/20250307/grenlandiya-2003724824.html

https://ria.ru/20250119/grenlandiya-1994424020.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003110469.html

дания

гренландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, гренландия, россия, дональд трамп, пеле броберг, метте фредериксен