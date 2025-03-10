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СМИ назвали причину смерти актрисы Говоровой
СМИ назвали причину смерти актрисы Говоровой - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ назвали причину смерти актрисы Говоровой
Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:10:00+03:00
2025-03-10T17:10:00+03:00
2025-03-10T20:09:00+03:00
культура
татьяна говорова
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности, сообщил Telegram-канал SHOT."Умерла жена актриса Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова. По данным SHOT, причина смерти — острая сердечная недостаточность.", — говорится в тексте публикации.Уточняется, что артистка умерла накануне в машине скорой помощи по пути в больницу.Говорова родилась в 1940 году в Кишиневе. В 1961 году пришла в Театр Ермоловой, где воплотила множество запоминающихся образов. В 1966 году вышла замуж за российского актера театра и кино, народного артиста России Виктора Павлова.Актриса также снималась в кино, в числе ее известных работ "Убойная сила", "В августе 44-го", "На заре туманной юности" и другие.
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татьяна говорова, происшествия
Культура, Татьяна Говорова, Происшествия
СМИ назвали причину смерти актрисы Говоровой
SHOT: актриса Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности в 84 года