https://ria.ru/20250310/govorova-2004146560.html

СМИ назвали причину смерти актрисы Говоровой

СМИ назвали причину смерти актрисы Говоровой - РИА Новости, 10.03.2025

СМИ назвали причину смерти актрисы Говоровой

Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:10:00+03:00

2025-03-10T17:10:00+03:00

2025-03-10T20:09:00+03:00

культура

татьяна говорова

происшествия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности, сообщил Telegram-канал SHOT."Умерла жена актриса Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова. По данным SHOT, причина смерти — острая сердечная недостаточность.", — говорится в тексте публикации.Уточняется, что артистка умерла накануне в машине скорой помощи по пути в больницу.Говорова родилась в 1940 году в Кишиневе. В 1961 году пришла в Театр Ермоловой, где воплотила множество запоминающихся образов. В 1966 году вышла замуж за российского актера театра и кино, народного артиста России Виктора Павлова.Актриса также снималась в кино, в числе ее известных работ "Убойная сила", "В августе 44-го", "На заре туманной юности" и другие.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна говорова, происшествия