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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова - РИА Новости, 10.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:06 10.03.2025 (обновлено: 20:14 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/govorova-2004088824.html
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова - РИА Новости, 10.03.2025
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова
Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Театра имени М. Н. Ермоловой. РИА Новости, 10.03.2025
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кишинев
происшествия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Театра имени М. Н. Ермоловой."Выражаем глубокие соболезнования семье, родным, близким и друзьям Татьяны Николаевны. Ее уход — огромная потеря для всех нас. Имя Татьяны Говоровой навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой", — говорится в тексте публикации.Отмечается, что артистка умерла 9 марта, о дате и месте прощания сообщат позднее.Как сообщили СМИ, Говорова умерла от сердечной недостаточности в машине скорой помощи по пути в больницу.Артистка родилась в 1940 году в Кишиневе. В 1961 году пришла в Театр Ермоловой. Среди созданных ею образов театр выделил: Джоан ("Время и семья Конвей"), Катя ("Теория невероятности"), Кашкина ("Прошлым летом в Чулимске"), Атаманша ("Снежная королева"), Мисс Эндрю ("Мэри Поппинс"), Валя ("Прибайкальская кадриль"), Мисс Браун ("Мы не одни, дорогая") и другие.В 1966 году вышла замуж за российского актера театра и кино, народного артиста России Виктора Павлова.Говорова также снималась в кино, в числе ее известных работ "Убойная сила", "В августе 44-го", "На заре туманной юности" и другие.
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россия, кишинев, происшествия, татьяна говорова
Культура, Россия, Кишинев, Происшествия, Татьяна Говорова
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова

Заслуженная артистка Татьяна Говорова умерла в возрасте 84 лет

© Фото : Театр ЕрмоловойТатьяна Говорова
Татьяна Говорова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Театр Ермоловой
Татьяна Говорова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Театра имени М. Н. Ермоловой.
"Выражаем глубокие соболезнования семье, родным, близким и друзьям Татьяны Николаевны. Ее уход — огромная потеря для всех нас. Имя Татьяны Говоровой навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой", — говорится в тексте публикации.
Отмечается, что артистка умерла 9 марта, о дате и месте прощания сообщат позднее.
Как сообщили СМИ, Говорова умерла от сердечной недостаточности в машине скорой помощи по пути в больницу.
Артистка родилась в 1940 году в Кишиневе. В 1961 году пришла в Театр Ермоловой. Среди созданных ею образов театр выделил: Джоан ("Время и семья Конвей"), Катя ("Теория невероятности"), Кашкина ("Прошлым летом в Чулимске"), Атаманша ("Снежная королева"), Мисс Эндрю ("Мэри Поппинс"), Валя ("Прибайкальская кадриль"), Мисс Браун ("Мы не одни, дорогая") и другие.
В 1966 году вышла замуж за российского актера театра и кино, народного артиста России Виктора Павлова.
Говорова также снималась в кино, в числе ее известных работ "Убойная сила", "В августе 44-го", "На заре туманной юности" и другие.
 
КультураРоссияКишиневПроисшествияТатьяна Говорова
 
 
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