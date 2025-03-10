https://ria.ru/20250310/gosduma-2004152124.html

ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных

ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных - РИА Новости, 10.03.2025

ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных

Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных в первом чтении на заседании 18 марта, заявил председатель палаты РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:33:00+03:00

2025-03-10T17:33:00+03:00

2025-03-10T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных в первом чтении на заседании 18 марта, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Восемнадцатого марта в первом чтении планируем рассмотреть законопроект о защите людей от нападений бездомных животных", - сказал Володин журналистам в понедельник. Он отметил, что "в ряде субъектов РФ эта проблема стоит остро, и регион должен иметь полномочия ее решить". "Гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось", - подчеркнул Володин. "Максимально публично проведем обсуждение этого законопроекта, подключим регионы в режиме видеоконференции", - добавил председатель Госдумы. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф