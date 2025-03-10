https://ria.ru/20250310/gosduma-2004152124.html
ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных
ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных - РИА Новости, 10.03.2025
ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных
Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных в первом чтении на заседании 18 марта, заявил председатель палаты РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:33:00+03:00
2025-03-10T17:33:00+03:00
2025-03-10T17:33:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных в первом чтении на заседании 18 марта, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. "Восемнадцатого марта в первом чтении планируем рассмотреть законопроект о защите людей от нападений бездомных животных", - сказал Володин журналистам в понедельник. Он отметил, что "в ряде субъектов РФ эта проблема стоит остро, и регион должен иметь полномочия ее решить". "Гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось", - подчеркнул Володин. "Максимально публично проведем обсуждение этого законопроекта, подключим регионы в режиме видеоконференции", - добавил председатель Госдумы. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных
Госдума рассмотрит законопроект о защите людей от бездомных животных 18 марта
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума, как ожидается, рассмотрит законопроект о защите людей от нападений бездомных животных в первом чтении на заседании 18 марта, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Восемнадцатого марта в первом чтении планируем рассмотреть законопроект о защите людей от нападений бездомных животных", - сказал Володин
журналистам в понедельник.
Он отметил, что "в ряде субъектов РФ
эта проблема стоит остро, и регион должен иметь полномочия ее решить".
"Гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, необходимо сделать все, чтобы это не повторялось", - подчеркнул Володин.
"Максимально публично проведем обсуждение этого законопроекта, подключим регионы в режиме видеоконференции", - добавил председатель Госдумы
.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания.
Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.