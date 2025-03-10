https://ria.ru/20250310/gosduma-2004148894.html
Госдума рассмотрит проект о статусе ветеранов для бойцов в Курской области
Госдума рассмотрит проект о статусе ветеранов для бойцов в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
Госдума рассмотрит проект о статусе ветеранов для бойцов в Курской области
Госдума планирует 19 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:19:00+03:00
2025-03-10T17:19:00+03:00
2025-03-10T17:19:00+03:00
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вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума планирует 19 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект в повестке на следующую неделю, предварительно, на 19 марта", - сказал Володин журналистам. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Документом предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач. Также статус ветеранов боевых действий предлагается распространить на сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вооруженное вторжение на территорию России и противодействовали провокациям на ее приграничных территориях.
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html
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россия, курская область, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о статусе ветеранов для бойцов в Курской области
ГД рассмотрит проект о статусе ветеранов для бойцов в Курской области 19 марта