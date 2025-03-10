https://ria.ru/20250310/gosduma-2004130733.html
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинский обстрел рынка в селе Великие Копани "плевком в мирные... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:10:00+03:00
2025-03-10T16:10:00+03:00
2025-03-10T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003940999_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_210abf9490f146144b022ea994a2e607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинский обстрел рынка в селе Великие Копани "плевком в мирные инициативы" президента Дональда Трампа."Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США", — сказал он.Киев режим продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей, добавил Шеремет."Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", — заключил сказал депутат.Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из американской РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.По последним данным, погибли четыре человека, в том числе пятнадцатилетний подросток. Еще семь получили ранения — четверых в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым, остальные проходят лечение в Скадовской больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html
https://ria.ru/20250310/obstrel-2003998764.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003940999_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cc6ef3f7c0729a5e8e984d66832bf41d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, михаил шеремет, вооруженные силы украины, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
Шеремет назвал атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа