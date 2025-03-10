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В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/gosduma-2004130733.html
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинский обстрел рынка в селе Великие Копани "плевком в мирные... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:10:00+03:00
2025-03-10T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинский обстрел рынка в селе Великие Копани "плевком в мирные инициативы" президента Дональда Трампа."Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США", — сказал он.Киев режим продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей, добавил Шеремет."Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", — заключил сказал депутат.Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из американской РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.По последним данным, погибли четыре человека, в том числе пятнадцатилетний подросток. Еще семь получили ранения — четверых в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым, остальные проходят лечение в Скадовской больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html
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в мире, михаил шеремет, вооруженные силы украины, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа

Шеремет назвал атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинский обстрел рынка в селе Великие Копани "плевком в мирные инициативы" президента Дональда Трампа.
"Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США", — сказал он.
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Киев режим продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей, добавил Шеремет.
"Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", — заключил сказал депутат.
Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из американской РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.
По последним данным, погибли четыре человека, в том числе пятнадцатилетний подросток. Еще семь получили ранения — четверых в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым, остальные проходят лечение в Скадовской больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская область
 
 
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