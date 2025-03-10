https://ria.ru/20250310/gosduma-2004130733.html

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа - РИА Новости, 10.03.2025

В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинский обстрел рынка в селе Великие Копани "плевком в мирные... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:10:00+03:00

2025-03-10T16:10:00+03:00

2025-03-10T16:10:00+03:00

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинский обстрел рынка в селе Великие Копани "плевком в мирные инициативы" президента Дональда Трампа."Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США", — сказал он.Киев режим продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей, добавил Шеремет."Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", — заключил сказал депутат.Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из американской РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.По последним данным, погибли четыре человека, в том числе пятнадцатилетний подросток. Еще семь получили ранения — четверых в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым, остальные проходят лечение в Скадовской больнице.Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20250309/obstrel-2003953326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, михаил шеремет, вооруженные силы украины, россия, херсонская область