https://ria.ru/20250310/gosduma-2004087067.html
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области американским оружием — плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, считает депутат... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:57:00+03:00
2025-03-10T13:57:00+03:00
2025-03-10T16:14:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области американским оружием — плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, считает депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Четыре человека отправлены реанимобилями в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. СК России по факту удара возбуждено уголовное дело. "Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевский режим продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей. "Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", — сказал депутат. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004005870.html
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россия, херсонская область , днепр (город), дональд трамп, михаил шеремет
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Дональд Трамп, Михаил Шеремет
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Великие Копани плевком в сторону Трампа
Шеремет: удар по селу Великие Копани является плевком в мирные инициативы Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области американским оружием — плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, считает депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Четыре человека отправлены реанимобилями в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. СК России по факту удара возбуждено уголовное дело.
"Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевский режим продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей.
"Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта", — сказал депутат.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.