https://ria.ru/20250310/gosduma-2004047760.html

В ГД внесли проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки

В ГД внесли проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки - РИА Новости, 10.03.2025

В ГД внесли проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:30:00+03:00

2025-03-10T11:30:00+03:00

2025-03-10T11:30:00+03:00

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается отменить условный срок в качестве наказания для чиновников за получение взятки, а также увеличить срок фактического отбытия осужденным наказания за указанные преступления для применения условно-досрочного освобождения, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ" предлагается усилить ответственность за совершение преступлений, предусмотренных частями четвертой, пятой и шестой статьи 290 Уголовного кодекса РФ, исключить возможность назначения по указанным преступлениям условного осуждения, а также увеличить срок фактического отбытия осужденным наказания за указанные преступления для применения условно-досрочного освобождения", - сказано в пояснительной записке. Как пояснили в пресс-службе партии, на сегодняшний день получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг или иного имущества наказывается либо денежным штрафом с лишением права занимать определённые должности на конкретный срок, либо, в зависимости от величины взятки, лишением свободы сроком от трёх до десяти лет вместе со штрафом в размере от десятикратной до семидесятикратной суммы взятки. Кроме того, в документе отмечается, что в 2023 году количество граждан, осужденных за получение взятки, выросло на 13,6% по сравнению с 2022 годом. Законопроектом также предлагается исключить из Уголовного кодекса РФ норму, позволяющую применять штрафы в качестве основного вида наказания за коррупцию, применяя к таким преступникам наказание только в виде лишения свободы, а также усложнить порядок применения условно-досрочного освобождения, предусмотрев, что оно может быть назначено только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания. По мнению авторов инициативы, указанные изменения позволят снизить уровень наиболее общественно опасных преступлений коррупционной направленности, а также будут способствовать реализации принципов законности и справедливости уголовного законодательства.

https://ria.ru/20250304/vinogradov-2002957182.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр