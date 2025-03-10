https://ria.ru/20250310/gosduma-2003987347.html

Депутаты предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб

Депутаты предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб - РИА Новости, 10.03.2025

Депутаты предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность для граждан,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T04:12:00+03:00

2025-03-10T04:12:00+03:00

2025-03-10T04:12:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность для граждан, совершивших нападение на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "На основании вышеизложенного, предлагаю внести изменения в статьи 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - ред.) и 318 (Применение насилия в отношении представителя власти - ред.) Уголовного кодекса РФ и распространить их действия на всех сотрудников экстренных служб… Прошу Вас предоставить позицию министерства внутренних дел РФ по данному вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив", - сказано в обращении. В документе отмечается, что в настоящее время в России наблюдается резкий рост случаев нападения на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей. Кроме того, по словам Колунова, в 2019 году была введена статья 124.1 УК РФ о воспрепятствованию оказания медицинской помощи, в соответствии с которой уголовная ответственность наступает в случае, если из-за преступных действий не была оказана медицинская помощь, а состояние пациента ухудшилось, однако жизнь и здоровье медицинских работников статья не охраняет. "Полагаю, что в настоящий момент у сотрудников экстренных служб отсутствует должная правовая защита", - добавил он. Колунов в обращении подчеркивает, что жизнь и здоровье отдельных представителей власти, которые наряду с сотрудниками экстренных служб также каждый день сталкиваются с противоправным поведением граждан, дополнительно защищается положениями статей 317 и 318 УК РФ. По мнению парламентария, внесение соответствующих изменений в законодательство будет способствовать дополнительной защите граждан от преступных действий третьих лиц, а также позволит сократить количество преступлений в данной сфере.

https://ria.ru/20250217/gosduma-1999781985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия