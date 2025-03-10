https://ria.ru/20250310/gosduma-2003984284.html
В Госдуме рассказали, какое пособие увеличилось в России в 2025 году
В Госдуме рассказали, какое пособие увеличилось в России в 2025 году - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме рассказали, какое пособие увеличилось в России в 2025 году
Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T02:48:00+03:00
2025-03-10T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами, значительно увеличилось с 1 февраля 2025 года, сказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат уточнила, что размер повышенной выплаты в этих случаях теперь составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка. В соответствии с постановлением правительства РФ, сумма пособия была проиндексирована на 9,5%, прибавка составила почти 18 тысяч рублей. "С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами", - сообщила Стенякина. Она пояснила, что выплата также увеличивается на районный коэффициент - для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Стенякина добавила, что заявление на получение единовременного пособия подается через портал "Госуслуги", в СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Назначение пособия происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. На выплату дается еще 5 рабочих дней. "Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка", - сказала депутат ГД.
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003557461.html
https://ria.ru/20250214/posobiya-1999269181.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, какое пособие увеличилось в России в 2025 году
Депутат Стенякина рассказала о росте пособия при усыновлении детей-инвалидов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами, значительно увеличилось с 1 февраля 2025 года, сказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Депутат уточнила, что размер повышенной выплаты в этих случаях теперь составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка. В соответствии с постановлением правительства РФ
, сумма пособия была проиндексирована на 9,5%, прибавка составила почти 18 тысяч рублей.
"С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами", - сообщила Стенякина.
Она пояснила, что выплата также увеличивается на районный коэффициент - для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Стенякина добавила, что заявление на получение единовременного пособия подается через портал "Госуслуги", в СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Назначение пособия происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. На выплату дается еще 5 рабочих дней.
"Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка", - сказала депутат ГД
.