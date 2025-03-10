https://ria.ru/20250310/gosduma-2003979969.html
В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов
В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается предоставить статус... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:20:00+03:00
2025-03-10T01:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана вооруженных конфликтов советским и российским воинам-интернационалистам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить почетный статус ветеранов вооруженных конфликтов, который будет подтверждаться удостоверением ветерана вооруженных конфликтов, выдаваемым в порядке, установленном правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости лидер партии СРЗП Сергей Миронов, инициативой предлагается предоставить статус "ветеран вооружённых конфликтов" воинам-интернационалистам, которые участвовали в подержании правопорядка на территории Азербайджана и Армении в период с 1988 по 1994 год, выполняли задачи по подавлению попыток госпереворота в Чехословакии в 1968 году, защищали от внешней агрессии братскую Кубу с 1962 по 1993 год, а также – Республику Никарагуа с 1979 по 1990 год. По словам Миронова, эти люди "воевали, выполняли почётный долг воинов-интернационалистов, но в настоящее время они лишены каких-либо заслуженных званий, в том числе статуса "ветерана боевых действий". Миронов считает, что принятие законопроекта позволит восстановить справедливость, а также отметить большой вклад воинов-интернационалистов в восстановление мира и поддержание правопорядка в различные периоды советской и современной истории. "Рассчитываю на поддержку депутатов всех парламентских фракций", – заключил лидер эсеров.
https://ria.ru/20240814/armiya-1966053980.html
https://ria.ru/20250306/veteran-2003502551.html
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азербайджан, армения, чехословакия, сергей миронов, госдума рф, россия, общество
Азербайджан, Армения, Чехословакия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуме предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов
СРЗП направила в правительство проект о статусе ветерана вооруженных конфликтов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана вооруженных конфликтов советским и российским воинам-интернационалистам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается установить почетный статус ветеранов вооруженных конфликтов, который будет подтверждаться удостоверением ветерана вооруженных конфликтов, выдаваемым в порядке, установленном правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости лидер партии СРЗП Сергей Миронов
, инициативой предлагается предоставить статус "ветеран вооружённых конфликтов" воинам-интернационалистам, которые участвовали в подержании правопорядка на территории Азербайджана
и Армении
в период с 1988 по 1994 год, выполняли задачи по подавлению попыток госпереворота в Чехословакии
в 1968 году, защищали от внешней агрессии братскую Кубу
с 1962 по 1993 год, а также – Республику Никарагуа с 1979 по 1990 год.
По словам Миронова, эти люди "воевали, выполняли почётный долг воинов-интернационалистов, но в настоящее время они лишены каких-либо заслуженных званий, в том числе статуса "ветерана боевых действий".
Миронов считает, что принятие законопроекта позволит восстановить справедливость, а также отметить большой вклад воинов-интернационалистов в восстановление мира и поддержание правопорядка в различные периоды советской и современной истории.
"Рассчитываю на поддержку депутатов всех парламентских фракций", – заключил лидер эсеров.