https://ria.ru/20250310/gosduma-2003974826.html
В Госдуму внесут проект о праве отца на больничный во время декрета супруги
В Госдуму внесут проект о праве отца на больничный во время декрета супруги - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуму внесут проект о праве отца на больничный во время декрета супруги
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который дает право отцу, ухаживающему... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:08:00+03:00
2025-03-10T00:08:00+03:00
2025-03-10T00:08:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который дает право отцу, ухаживающему за больным ребенком во время болезни супруги в декретном отпуске, на оплачиваемый больничный, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, предусматривается предоставление застрахованному лицу право на оплачиваемый больничный в случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до трех лет в период болезни другого застрахованного лица (матери, отца, опекуна), находящегося в отпуске по уходу за ребенком. "Нами подготовлен законопроект, который решает эту проблему и дает право на оплачиваемый больничный отцам, ухаживающим за больным ребенком в период болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста", - рассказал журналистам Нилов. Если мать, находящаяся в декретном отпуске, заболела вместе с ребёнком, уход за ним нередко ложится на плечи отца. Однако оплачиваемый больничный ему не положен - законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком, пояснил Нилов.
https://ria.ru/20250211/eko-1998577878.html
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976068177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о праве отца на больничный во время декрета супруги
Депутаты ЛДПР внесут проект о праве отца на больничный во время декрета супруги
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который дает право отцу, ухаживающему за больным ребенком во время болезни супруги в декретном отпуске, на оплачиваемый больничный, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, предусматривается предоставление застрахованному лицу право на оплачиваемый больничный в случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до трех лет в период болезни другого застрахованного лица (матери, отца, опекуна), находящегося в отпуске по уходу за ребенком.
"Нами подготовлен законопроект, который решает эту проблему и дает право на оплачиваемый больничный отцам, ухаживающим за больным ребенком в период болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста", - рассказал журналистам Нилов.
Если мать, находящаяся в декретном отпуске, заболела вместе с ребёнком, уход за ним нередко ложится на плечи отца. Однако оплачиваемый больничный ему не положен - законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком, пояснил Нилов.