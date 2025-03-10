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При атаке ВСУ по Горловке пострадала женщина
При атаке ВСУ по Горловке пострадала женщина - РИА Новости, 10.03.2025
При атаке ВСУ по Горловке пострадала женщина
Мирная жительница Горловки в ДНР получила ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:44:00+03:00
2025-03-10T15:44:00+03:00
2025-03-10T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР получила ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии по проспекту Ленина ранена мирная жительница Горловки", - говорится в сообщении мэра. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило, что ВСУ в 15.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке ВСУ по Горловке пострадала женщина
Мэр Приходько: при атаке ВСУ по Горловке в ДНР пострадала мирная жительница