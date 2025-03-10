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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 10.03.2025 (обновлено: 15:33 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/gorlovka-2004118292.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки в ДНР, в результате чего были полностью уничтожены дом и хозяйственные... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:32:00+03:00
2025-03-10T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки в ДНР, в результате чего были полностью уничтожены дом и хозяйственные постройки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) полностью уничтожены дом и хозпостройки", - говорится в сообщении мэра. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также уточнили, что ВСУ утром в понедельник дважды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

Мэр Приходько: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки в ДНР, в результате чего были полностью уничтожены дом и хозяйственные постройки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) полностью уничтожены дом и хозпостройки", - говорится в сообщении мэра.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также уточнили, что ВСУ утром в понедельник дважды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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