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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки в ДНР, в результате чего были полностью уничтожены дом и хозяйственные... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:32:00+03:00
2025-03-10T15:32:00+03:00
2025-03-10T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки в ДНР, в результате чего были полностью уничтожены дом и хозяйственные постройки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) полностью уничтожены дом и хозпостройки", - говорится в сообщении мэра. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также уточнили, что ВСУ утром в понедельник дважды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Мэр Приходько: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки