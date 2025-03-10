https://ria.ru/20250310/gorlovka-2004118292.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 10.03.2025

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки в ДНР, в результате чего были полностью уничтожены дом и хозяйственные... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:32:00+03:00

2025-03-10T15:32:00+03:00

2025-03-10T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки в ДНР, в результате чего были полностью уничтожены дом и хозяйственные постройки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в посёлке Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) полностью уничтожены дом и хозпостройки", - говорится в сообщении мэра. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также уточнили, что ВСУ утром в понедельник дважды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия