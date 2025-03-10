https://ria.ru/20250310/gorlovka-2004117531.html
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.03.2025
Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска с утра понедельника трижды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщили в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:29:00+03:00
2025-03-10T15:29:00+03:00
2025-03-10T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
донецкая народная республика
нато
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска с утра понедельника трижды обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров… 14.00 – населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в 14.40 было мск выпущено три кассетных снаряда такого же калибра по Центрально- Городскому району города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска трижды обстреляли Горловку
Украинские войска с утра выпустили по Горловке восемь натовских снарядов