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Новые улицы в Белгородской области будут названы в честь героев СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Белгородская область
 
14:22 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/gladkov-2004096438.html
Новые улицы в Белгородской области будут названы в честь героев СВО
Новые улицы в Белгородской области будут названы в честь героев СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Новые улицы в Белгородской области будут названы в честь героев СВО
Улицы в новых микрорайонах, строительство которых в настоящее время ведётся на территории Белгородской области, будут названы в честь героев специальной военной РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:22:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 10 мар – РИА Новости. Улицы в новых микрорайонах, строительство которых в настоящее время ведётся на территории Белгородской области, будут названы в честь героев специальной военной операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Это решение было принято по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с сотрудниками Белгородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества". Путин также одобрил опыт Белгородской области по реализации проекта "Время СВОих героев" и ряд других предложений представителей региона. При этом Гладков отметил, что о переименовании улиц речь не идет. "Вопрос о переименовании улиц всегда достаточно сложный. Мы не можем допустить, чтобы образовался конфликт среди жителей, который ударит по памяти погибших военнослужащих. Белгородская область развивается, строятся целые микрорайоны с большим количеством улиц", — подчеркнул Гладков. Глава региона пояснил, что строятся фактически огромные населённые пункты с перспективой. Именно здесь улицы предлагается называть в честь героев. Среди поручений, данных главой государства по итогам совещания с сотрудниками Белгородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества": единый стандарт поддержки семей участников СВО, предоставление льгот для братьев, сестёр и приёмных детей участников СВО и многие другие. Гладков подчеркнул, что все они будут реализованы на территории Белгородской области. Особое внимание губернатор уделил созданию безбарьерной среды. По данным региональных властей, по итогу 2024 года общая сумма поддержки семей участников СВО в Белгородской области на все направления составила более 650 миллионов рублей. В текущем году все формы поддержки участников СВО буду сохранены. На эти цели направят более 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250306/mlrd-2003351231.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, сво
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, СВО
Новые улицы в Белгородской области будут названы в честь героев СВО

Гладков: новые улицы в Белгородской области будут названы в честь героев СВО

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мар – РИА Новости. Улицы в новых микрорайонах, строительство которых в настоящее время ведётся на территории Белгородской области, будут названы в честь героев специальной военной операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Это решение было принято по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с сотрудниками Белгородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества". Путин также одобрил опыт Белгородской области по реализации проекта "Время СВОих героев" и ряд других предложений представителей региона. При этом Гладков отметил, что о переименовании улиц речь не идет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей
6 марта, 10:14
"Вопрос о переименовании улиц всегда достаточно сложный. Мы не можем допустить, чтобы образовался конфликт среди жителей, который ударит по памяти погибших военнослужащих. Белгородская область развивается, строятся целые микрорайоны с большим количеством улиц", — подчеркнул Гладков.
Глава региона пояснил, что строятся фактически огромные населённые пункты с перспективой. Именно здесь улицы предлагается называть в честь героев. Среди поручений, данных главой государства по итогам совещания с сотрудниками Белгородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества": единый стандарт поддержки семей участников СВО, предоставление льгот для братьев, сестёр и приёмных детей участников СВО и многие другие. Гладков подчеркнул, что все они будут реализованы на территории Белгородской области. Особое внимание губернатор уделил созданию безбарьерной среды.
По данным региональных властей, по итогу 2024 года общая сумма поддержки семей участников СВО в Белгородской области на все направления составила более 650 миллионов рублей. В текущем году все формы поддержки участников СВО буду сохранены. На эти цели направят более 1,6 миллиарда рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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