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Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 10.03.2025 (обновлено: 20:21 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/geroy-2004155917.html
Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области
Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области
Тело Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:44:00+03:00
2025-03-10T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская аэс
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КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Тело Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север"."После освобождения села Малая Локня бойцы вывезли тело своего комбата с позывным Отмель — Героя России Сергея Чебнева, погибшего, держа оборону в августе 2024 года, когда на Курскую область напали формирования ВСУ. Теперь его могут похоронить со всеми почестями и проститься", — рассказали военные.На минувшей неделе президент Владимир Путин передал вдове Героя России — Ольге Чебневой — медаль "Золотая Звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно. Встреча состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему бы исполнилось 46 лет. В августе прошлого года комбат в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, чтобы удержать важный плацдарм рядом с Суджей, куда вторглись ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути украинских боевиков, рвавшихся к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа армия противника нанесла удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадила десант в тылу территории обороны. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление украинских войск к Курской АЭС, обеспечив возможность российской армии перебросить резервы. За совершенный подвиг комбату присвоили звание Героя России.
https://ria.ru/20250309/vdova-2003924218.html
https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html
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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская аэс, украина, суджа, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Украина, Суджа, Общество
Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области

Тело Героя России Чебнева нашли в Малой Локне в Курской области

© Фото : соцсетиСергей Чебнев
Сергей Чебнев - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Сергей Чебнев. Архивное фото
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КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Тело Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".
"После освобождения села Малая Локня бойцы вывезли тело своего комбата с позывным Отмель — Героя России Сергея Чебнева, погибшего, держа оборону в августе 2024 года, когда на Курскую область напали формирования ВСУ. Теперь его могут похоронить со всеми почестями и проститься", — рассказали военные.
Президент РФ Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнёва – Ольгой Чебнёвой - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Вдова Героя России Чебнева рассказала о личной беседе с Путиным
9 марта, 14:57
На минувшей неделе президент Владимир Путин передал вдове Героя России — Ольге Чебневой — медаль "Золотая Звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно. Встреча состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему бы исполнилось 46 лет.
В августе прошлого года комбат в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, чтобы удержать важный плацдарм рядом с Суджей, куда вторглись ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути украинских боевиков, рвавшихся к Курской АЭС в Курчатове.
Восемнадцатого августа армия противника нанесла удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадила десант в тылу территории обороны. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление украинских войск к Курской АЭС, обеспечив возможность российской армии перебросить резервы. За совершенный подвиг комбату присвоили звание Героя России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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6 марта, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская АЭСУкраинаСуджаОбщество
 
 
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