https://ria.ru/20250310/geroy-2004155917.html

Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области

Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025

Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области

Тело Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:44:00+03:00

2025-03-10T17:44:00+03:00

2025-03-10T20:21:00+03:00

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валерий герасимов

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КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Тело Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север"."После освобождения села Малая Локня бойцы вывезли тело своего комбата с позывным Отмель — Героя России Сергея Чебнева, погибшего, держа оборону в августе 2024 года, когда на Курскую область напали формирования ВСУ. Теперь его могут похоронить со всеми почестями и проститься", — рассказали военные.На минувшей неделе президент Владимир Путин передал вдове Героя России — Ольге Чебневой — медаль "Золотая Звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно. Встреча состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему бы исполнилось 46 лет. В августе прошлого года комбат в течение 12 дней руководил обороной Малой Локни, чтобы удержать важный плацдарм рядом с Суджей, куда вторглись ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути украинских боевиков, рвавшихся к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа армия противника нанесла удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадила десант в тылу территории обороны. Чебнев лично возглавил штурмовую группу, чтобы не дать ВСУ закрепиться и окружить российские подразделения. Во время боя группа попала под обстрел минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление украинских войск к Курской АЭС, обеспечив возможность российской армии перебросить резервы. За совершенный подвиг комбату присвоили звание Героя России.

https://ria.ru/20250309/vdova-2003924218.html

https://ria.ru/20250306/chebnev-2003443976.html

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