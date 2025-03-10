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В Госдуме предложили ввести квоту по числу мигрантов в одном районе
В Госдуме предложили ввести квоту по числу мигрантов в одном районе - РИА Новости, 10.03.2025
В Госдуме предложили ввести квоту по числу мигрантов в одном районе
Депутаты Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:38:00+03:00
2025-03-10T17:38:00+03:00
2025-03-10T17:38:00+03:00
общество
владислав даванков
сардана авксентьева
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего числа жителей, документ есть в распоряжении РИА Новости. Данное обращение депутаты направили в МВД РФ. Они обратили внимание, что большое количество мигрантов, проживающих группами рядом со своими рабочими местами, приводит к увеличению конфликтов с местными жителями, а также к ситуации, когда в школах дети мигрантов, не владеющие русским языком, начинают заменять детей, родившихся и выросших в этих районах. В результате качество образования для всех детей снижается. "Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев - глава МВД), рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей", - сказано в документе. Кроме того, депутаты предложили в том случае, если доля мигрантов в районе превышает 10%, запретить сдачу квартир и иных объектов для иностранных граждан, с обязательным проведением проверок и принятием мер по перераспределению мигрантов в другие районы. "Такой подход поможет снизить межэтнические конфликты, улучшить общественную безопасность, повысить качество образования и создать более комфортные условия жизни для граждан", - добавили авторы.
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общество, владислав даванков, сардана авксентьева, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Госдуме предложили ввести квоту по числу мигрантов в одном районе
Даванков и Авксентьева предложили ввести квоту на количество мигрантов в районе
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего числа жителей, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Данное обращение депутаты направили в МВД РФ
. Они обратили внимание, что большое количество мигрантов, проживающих группами рядом со своими рабочими местами, приводит к увеличению конфликтов с местными жителями, а также к ситуации, когда в школах дети мигрантов, не владеющие русским языком, начинают заменять детей, родившихся и выросших в этих районах. В результате качество образования для всех детей снижается.
"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев - глава МВД), рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей", - сказано в документе.
Кроме того, депутаты предложили в том случае, если доля мигрантов в районе превышает 10%, запретить сдачу квартир и иных объектов для иностранных граждан, с обязательным проведением проверок и принятием мер по перераспределению мигрантов в другие районы.
"Такой подход поможет снизить межэтнические конфликты, улучшить общественную безопасность, повысить качество образования и создать более комфортные условия жизни для граждан", - добавили авторы.