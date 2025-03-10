https://ria.ru/20250310/gaza-2004146285.html

В МИД Палестины заявили о расширении геноцида после решения Израиля по Газе

В МИД Палестины заявили о расширении геноцида после решения Израиля по Газе - РИА Новости, 10.03.2025

В МИД Палестины заявили о расширении геноцида после решения Израиля по Газе

Решение Израиля об отключении сектора Газа от электричества является расширением геноцида, заявило министерство иностранных дел Палестины. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:08:00+03:00

2025-03-10T17:08:00+03:00

2025-03-10T17:12:00+03:00

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КАИР, 10 мар - РИА Новости. Решение Израиля об отключении сектора Газа от электричества является расширением геноцида, заявило министерство иностранных дел Палестины. В воскресенье министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа в числе мер по оказанию давления на ХАМАС, чтобы движение отпустило больше заложников. В ХАМАС решение Израиля назвали "дешевым шантажом". "Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает решение израильского министерства энергетики об отключении сектора Газа от подачи электричества и считает это расширением войны-геноцида и гуманитарной катастрофы в секторе Газа", - говорится в заявлении палестинского МИД. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html

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в мире, израиль, палестина, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году