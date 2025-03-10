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В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества - РИА Новости, 10.03.2025
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00:50 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/gaza-2003978109.html
В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества
В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества - РИА Новости, 10.03.2025
В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:50:00+03:00
2025-03-10T00:50:00+03:00
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ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа решение Израиля о прекращении поставок электричества в сектор. Ранее в воскресенье министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа в числе мер по оказанию давления на ХАМАС, чтобы движение отпустило больше заложников. "Мы решительно осуждаем решение оккупантов отключить электричество в секторе Газа после лишения его продовольствия, лекарств и воды", - отметил в заявлении в своем Telegram-канале ар-Ришк, назвав это "отчаянной попыткой оказать давление на народ и сопротивление и посредством политики дешевого и неприемлемого шантажа". По данным электроэнергетической компании Израиля, в настоящее время во всех районах сектора Газа нет электроснабжения, куда в последнее время электроэнергия поставлялась только для работы канализации. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
https://ria.ru/20250309/hamas-2003862991.html
https://ria.ru/20250308/izrail-2003752767.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества

ХАМАС назвал решение Израиля отключить сектор Газа от электричества шантажом

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ДОХА, 10 мар - РИА Новости. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа решение Израиля о прекращении поставок электричества в сектор.
Ранее в воскресенье министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа в числе мер по оказанию давления на ХАМАС, чтобы движение отпустило больше заложников.
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"Мы решительно осуждаем решение оккупантов отключить электричество в секторе Газа после лишения его продовольствия, лекарств и воды", - отметил в заявлении в своем Telegram-канале ар-Ришк, назвав это "отчаянной попыткой оказать давление на народ и сопротивление и посредством политики дешевого и неприемлемого шантажа".
По данным электроэнергетической компании Израиля, в настоящее время во всех районах сектора Газа нет электроснабжения, куда в последнее время электроэнергия поставлялась только для работы канализации.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
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