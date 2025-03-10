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В Times рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины - РИА Новости, 10.03.2025
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13:19 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/garantii-2004075891.html
В Times рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины
В Times рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины - РИА Новости, 10.03.2025
В Times рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины
Готовность Украины к подписанию соглашения по ресурсам с США накануне переговоров в Саудовской Аравии вряд ли принесет значимую пользу Киеву, так как сделка не... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:19:00+03:00
2025-03-10T13:19:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Готовность Украины к подписанию соглашения по ресурсам с США накануне переговоров в Саудовской Аравии вряд ли принесет значимую пользу Киеву, так как сделка не подразумевает восстановления обмена разведданными и не гарантирует обязательств США в сфере безопасности, пишет Times. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. СМИ также сообщили, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Дональдом Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам. "Эта символическая, хотя и дорогостоящая уступка вряд ли поможет Киеву в этот критический момент. Она не гарантирует ни восстановления обмена разведданными, что необходимо для предупреждения о готовящихся ударах российских беспилотников, ни участия США в каких-либо будущих миротворческих миссиях, ни присутствия на местах американского персонала для добычи полезных ископаемых. Максимум что, возможно, удастся Зеленскому, так это убедить (госсекретаря США Марко – ред.) Рубио попросить Трампа учитывать позицию Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным, также в Саудовской Аравии, которая должная состояться в ближайшие несколько недель", - отмечает газета. В целом положение Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии выглядит "шатким" при том, что ему нужно восстановить "хотя бы какие-то рабочие отношения" с администрацией Трампа, считают комментаторы газеты. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html
сша
саудовская аравия
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в мире, сша, саудовская аравия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Саудовская Аравия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Times рассказали о возможных последствиях сделки с США для Украины

Times: сделка с США не гарантирует обязательств Украины в сфере безопасности

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Готовность Украины к подписанию соглашения по ресурсам с США накануне переговоров в Саудовской Аравии вряд ли принесет значимую пользу Киеву, так как сделка не подразумевает восстановления обмена разведданными и не гарантирует обязательств США в сфере безопасности, пишет Times.
Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. СМИ также сообщили, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Дональдом Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.
"Эта символическая, хотя и дорогостоящая уступка вряд ли поможет Киеву в этот критический момент. Она не гарантирует ни восстановления обмена разведданными, что необходимо для предупреждения о готовящихся ударах российских беспилотников, ни участия США в каких-либо будущих миротворческих миссиях, ни присутствия на местах американского персонала для добычи полезных ископаемых. Максимум что, возможно, удастся Зеленскому, так это убедить (госсекретаря США Марко – ред.) Рубио попросить Трампа учитывать позицию Украины на встрече с президентом России Владимиром Путиным, также в Саудовской Аравии, которая должная состояться в ближайшие несколько недель", - отмечает газета.
В целом положение Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии выглядит "шатким" при том, что ему нужно восстановить "хотя бы какие-то рабочие отношения" с администрацией Трампа, считают комментаторы газеты.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп
Вчера, 02:30
 
В миреСШАСаудовская АравияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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