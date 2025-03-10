https://ria.ru/20250310/fresh-2003767335.html

Автоэксперт назвал машины, которые растут в цене с возрастом

Автоэксперт назвал машины, которые растут в цене с возрастом - РИА Новости, 10.03.2025

Автоэксперт назвал машины, которые растут в цене с возрастом

Как правило, автомобили с возрастом падают в цене, но это не касается раритетных моделей и сегмента премиум, рассказал агентству "Прайм" коммерческий директор... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T02:15:00+03:00

2025-03-10T02:15:00+03:00

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авто

россия

fresh auto

евгений житнухин

продажа

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Как правило, автомобили с возрастом падают в цене, но это не касается раритетных моделей и сегмента премиум, рассказал агентству "Прайм" коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.Раритеты дорожают благодаря ограниченному выбору на рынке и исторической ценности. Так, в прошлом году в Екатеринбурге продавали ГАЗ-21 "Волга" 1965 года выпуска по цене 4,5 миллиона рублей. Это цена нового современного авто, но у ценителей ретро другой ход мысли.“Таких моделей на рынке почти не осталось, поэтому они легко продаются, особенно если это штучные экземпляры с историей”, — объяснил специалист.В премиальном сегменте выгодно продать можно Audi Q3 — ее стоимость за три года выросла с 2,4 до 3,6 миллиона рублей. Lexus GX, который в 2020 году стоил у дилеров 4,8 млн рублей, спустя три года продавался за семь миллионов рублей (на 46 процентов дороже). Это связано с уходом марок из России, инфляцией и падением рубля, а также ростом затрат на транспортировку и налоги, заключил Житнухин.

https://ria.ru/20250308/dps-2003749047.html

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авто, россия, fresh auto, евгений житнухин, продажа