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Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере - РИА Новости, 10.03.2025
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере
Британский актер Саймон Фишер-Беккер, известный как привидение Толстый Монах в экранизации приключений Гарри Поттера, скончался в возрасте 63 лет, сообщила... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:22:00+03:00
2025-03-10T13:22:00+03:00
2025-03-10T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский актер Саймон Фишер-Беккер, известный как привидение Толстый Монах в экранизации приключений Гарри Поттера, скончался в возрасте 63 лет, сообщила газета Metro. Агент сообщил, что актер умер в воскресенье. Других подробностей не приводится. Толстый Монах – привидение факультета Пуффендуй в школе Хогвартс. Фишер-Беккер исполнил его роль в экранизациях поттерианы, хотя в отличие от книжной серии добродушный призрак появляется только в первой части кинофраншизы – "Гарри Поттер и философский камень" (2001). Еще одна популярная роль актера – межгалактический торговец на черном рынке Дориум Малдовар в сериале "Доктор Кто". Фишер-Беккер также сыграл небольшую роль в оскароносном киномюзикле "Отверженные".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарри поттер, кино и сериалы, великобритания, новости культуры
Культура, Гарри Поттер, Кино и сериалы, Великобритания, Новости культуры
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший привидение в фильме о Гарри Поттере