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Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере - РИА Новости, 10.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:22 10.03.2025 (обновлено: 13:27 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/fisher-beyker-2004077841.html
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере - РИА Новости, 10.03.2025
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере
Британский актер Саймон Фишер-Беккер, известный как привидение Толстый Монах в экранизации приключений Гарри Поттера, скончался в возрасте 63 лет, сообщила... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:22:00+03:00
2025-03-10T13:27:00+03:00
культура
гарри поттер
кино и сериалы
великобритания
новости культуры
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский актер Саймон Фишер-Беккер, известный как привидение Толстый Монах в экранизации приключений Гарри Поттера, скончался в возрасте 63 лет, сообщила газета Metro. Агент сообщил, что актер умер в воскресенье. Других подробностей не приводится. Толстый Монах – привидение факультета Пуффендуй в школе Хогвартс. Фишер-Беккер исполнил его роль в экранизациях поттерианы, хотя в отличие от книжной серии добродушный призрак появляется только в первой части кинофраншизы – "Гарри Поттер и философский камень" (2001). Еще одна популярная роль актера – межгалактический торговец на черном рынке Дориум Малдовар в сериале "Доктор Кто". Фишер-Беккер также сыграл небольшую роль в оскароносном киномюзикле "Отверженные".
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гарри поттер, кино и сериалы, великобритания, новости культуры
Культура, Гарри Поттер, Кино и сериалы, Великобритания, Новости культуры
Умер актер Саймон Фишер-Беккер, известный по фильму о Гарри Поттере

Умер актер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший привидение в фильме о Гарри Поттере

© Getty Images / WireImage / Bobby BankБританский актер Саймон Фишер-Бекер
Британский актер Саймон Фишер-Бекер - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Getty Images / WireImage / Bobby Bank
Британский актер Саймон Фишер-Бекер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Британский актер Саймон Фишер-Беккер, известный как привидение Толстый Монах в экранизации приключений Гарри Поттера, скончался в возрасте 63 лет, сообщила газета Metro.
Агент сообщил, что актер умер в воскресенье. Других подробностей не приводится.
Толстый Монах – привидение факультета Пуффендуй в школе Хогвартс. Фишер-Беккер исполнил его роль в экранизациях поттерианы, хотя в отличие от книжной серии добродушный призрак появляется только в первой части кинофраншизы – "Гарри Поттер и философский камень" (2001).
Еще одна популярная роль актера – межгалактический торговец на черном рынке Дориум Малдовар в сериале "Доктор Кто".
Фишер-Беккер также сыграл небольшую роль в оскароносном киномюзикле "Отверженные".
 
КультураГарри ПоттерКино и сериалыВеликобританияНовости культуры
 
 
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