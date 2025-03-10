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На энергоблоке АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя - РИА Новости, 10.03.2025
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14:34 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/finlyandiya-2004098985.html
На энергоблоке АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя
На энергоблоке АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя - РИА Новости, 10.03.2025
На энергоблоке АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя
Очередная неисправность случилась на энергоблоке №3 АЭС "Олкилуото" в Финляндии – там имела место утечка теплоносителя, сообщил в понедельник оператор станции... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:34:00+03:00
2025-03-10T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Очередная неисправность случилась на энергоблоке №3 АЭС "Олкилуото" в Финляндии – там имела место утечка теплоносителя, сообщил в понедельник оператор станции Teollisuuden Voima (TVO), отметив, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность. "Утечка около 100 кубических метров теплоносителя произошла на АЭС "Олкилуото 3" в связи с заполнением бассейна реактора", - говорится в сообщении. Как уточняет оператор, инцидент произошел еще 7 марта и не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. Третий реактор АЭС сейчас находится на ежегодном техобслуживании, которое началось 1 марта. "Благодаря принятым мерам безопасности, значение этого инцидента с точки зрения радиационной безопасности было невелико", - сказано в сообщении. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии. "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. АЭС расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов. Пуск третьего энергоблока c реактором по французскому проекту EPR состоялся лишь в апреле 2023 года – с задержкой в 14 лет от первоначального срока. С тех пор энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов – в том числе, несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.
https://ria.ru/20241119/finljandija-1984534293.html
https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html
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в мире, финляндия, энергетика, атомная энергетика
В мире, Финляндия, Энергетика, Атомная энергетика
На энергоблоке АЭС в Финляндии произошла утечка теплоносителя

На проблемном энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" произошла Утечка теплоносителя

© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-KoivistoАЭС Олкилуото
АЭС Олкилуото - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
АЭС Олкилуото. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Очередная неисправность случилась на энергоблоке №3 АЭС "Олкилуото" в Финляндии – там имела место утечка теплоносителя, сообщил в понедельник оператор станции Teollisuuden Voima (TVO), отметив, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность.
"Утечка около 100 кубических метров теплоносителя произошла на АЭС "Олкилуото 3" в связи с заполнением бассейна реактора", - говорится в сообщении.
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Как уточняет оператор, инцидент произошел еще 7 марта и не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. Третий реактор АЭС сейчас находится на ежегодном техобслуживании, которое началось 1 марта.
"Благодаря принятым мерам безопасности, значение этого инцидента с точки зрения радиационной безопасности было невелико", - сказано в сообщении.
АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
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"Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. АЭС расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов.
Пуск третьего энергоблока c реактором по французскому проекту EPR состоялся лишь в апреле 2023 года – с задержкой в 14 лет от первоначального срока. С тех пор энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов – в том числе, несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.
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