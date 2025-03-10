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Парусникам из России запретили участвовать в морском фестивале в Амстердаме - РИА Новости, 10.03.2025
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13:44 10.03.2025 (обновлено: 13:45 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/festival-2004083946.html
Парусникам из России запретили участвовать в морском фестивале в Амстердаме
Парусникам из России запретили участвовать в морском фестивале в Амстердаме - РИА Новости, 10.03.2025
Парусникам из России запретили участвовать в морском фестивале в Амстердаме
Организаторы крупнейшего в мире морского фестиваля Sail в Амстердаме решили не допускать российские суда до участия в мероприятии, которое пройдет с 20 по 24... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:44:00+03:00
2025-03-10T13:45:00+03:00
амстердам
нидерланды
в мире
россия
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ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Организаторы крупнейшего в мире морского фестиваля Sail в Амстердаме решили не допускать российские суда до участия в мероприятии, которое пройдет с 20 по 24 августа, сообщил телеканал AT5. Фестиваль Sail в Амстердаме - крупнейшее морское мероприятие, в котором участвуют парусные корабли со всего мира. Этот масштабный парад судов проводится раз в пять лет, начиная с 1975 года. Последний раз фестиваль в столице Нидерландов проводился в 2015 году, а в 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году фестиваль пройдет с 20 по 24 августа: по реке Эй проплывут более 800 судов из разных стран. "Как морское мероприятие мы тесно связаны с Королевским флотом (Нидерландов) и не закрываем глаза на то, что происходит в мире. В данный момент приглашать российские корабли неуместно. И я думаю, люди это поймут", - заявил телеканалу представитель Sail Крис Янссен. Как отмечает телеканал, российские корабли входят в число крупнейших парусных судов в мире. Среди ярких их представителей - парусники "Крузенштерн" и "Седов", которые участвовали в фестивале в прошлый раз. "Седов" является самым большим из сохранившихся учебных парусников в мире. Его длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра.
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амстердам, нидерланды, в мире, россия
Амстердам, Нидерланды, В мире, Россия
Парусникам из России запретили участвовать в морском фестивале в Амстердаме

Организаторы фестиваля Sail в Амстердаме не допустят российские суда до участия

© AP Photo / Cris Toala OlivaresПарад парусников в Амстердаме
Парад парусников в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Cris Toala Olivares
Парад парусников в Амстердаме. Архивное фото
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ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Организаторы крупнейшего в мире морского фестиваля Sail в Амстердаме решили не допускать российские суда до участия в мероприятии, которое пройдет с 20 по 24 августа, сообщил телеканал AT5.
Фестиваль Sail в Амстердаме - крупнейшее морское мероприятие, в котором участвуют парусные корабли со всего мира. Этот масштабный парад судов проводится раз в пять лет, начиная с 1975 года. Последний раз фестиваль в столице Нидерландов проводился в 2015 году, а в 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году фестиваль пройдет с 20 по 24 августа: по реке Эй проплывут более 800 судов из разных стран.
«
"Как морское мероприятие мы тесно связаны с Королевским флотом (Нидерландов) и не закрываем глаза на то, что происходит в мире. В данный момент приглашать российские корабли неуместно. И я думаю, люди это поймут", - заявил телеканалу представитель Sail Крис Янссен.
Как отмечает телеканал, российские корабли входят в число крупнейших парусных судов в мире. Среди ярких их представителей - парусники "Крузенштерн" и "Седов", которые участвовали в фестивале в прошлый раз. "Седов" является самым большим из сохранившихся учебных парусников в мире. Его длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра.
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