Парусникам из России запретили участвовать в морском фестивале в Амстердаме
Организаторы фестиваля Sail в Амстердаме не допустят российские суда до участия
© AP Photo / Cris Toala OlivaresПарад парусников в Амстердаме
© AP Photo / Cris Toala Olivares
Парад парусников в Амстердаме. Архивное фото
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ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Организаторы крупнейшего в мире морского фестиваля Sail в Амстердаме решили не допускать российские суда до участия в мероприятии, которое пройдет с 20 по 24 августа, сообщил телеканал AT5.
Фестиваль Sail в Амстердаме - крупнейшее морское мероприятие, в котором участвуют парусные корабли со всего мира. Этот масштабный парад судов проводится раз в пять лет, начиная с 1975 года. Последний раз фестиваль в столице Нидерландов проводился в 2015 году, а в 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году фестиваль пройдет с 20 по 24 августа: по реке Эй проплывут более 800 судов из разных стран.
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"Как морское мероприятие мы тесно связаны с Королевским флотом (Нидерландов) и не закрываем глаза на то, что происходит в мире. В данный момент приглашать российские корабли неуместно. И я думаю, люди это поймут", - заявил телеканалу представитель Sail Крис Янссен.
Как отмечает телеканал, российские корабли входят в число крупнейших парусных судов в мире. Среди ярких их представителей - парусники "Крузенштерн" и "Седов", которые участвовали в фестивале в прошлый раз. "Седов" является самым большим из сохранившихся учебных парусников в мире. Его длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра.
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