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Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!" - РИА Новости, 10.03.2025
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11:09 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/festival-2004038928.html
Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"
Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"
Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!", сообщается РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:09:00+03:00
2025-03-10T11:09:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!", сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", которая состоялась 6 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!". Доклад – до 7 апреля 2025 года", - указано в перечне поручений. Ответственным за реализацию этого поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
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общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"

Властям Москвы поручено обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!", сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", которая состоялась 6 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Рекомендовать правительству Москвы обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!". Доклад – до 7 апреля 2025 года", - указано в перечне поручений.
Ответственным за реализацию этого поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
LIVE: Общение Путина с матерями и женами участников СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов
6 марта, 17:34
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
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