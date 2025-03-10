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Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"
Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"
Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!", сообщается РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:09:00+03:00
2025-03-10T11:09:00+03:00
2025-03-10T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!", сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", которая состоялась 6 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!". Доклад – до 7 апреля 2025 года", - указано в перечне поручений. Ответственным за реализацию этого поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"
Властям Москвы поручено обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"