https://ria.ru/20250310/festival-2004038928.html

Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"

Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!" - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил обеспечить поддержку фестиваля "Папа, я жду тебя дома!"

Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!", сообщается РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:09:00+03:00

2025-03-10T11:09:00+03:00

2025-03-10T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство Москвы обеспечить поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!", сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", которая состоялась 6 марта. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы обеспечить всестороннюю поддержку Всероссийского патриотического фестиваля "Папа, я жду тебя дома!". Доклад – до 7 апреля 2025 года", - указано в перечне поручений. Ответственным за реализацию этого поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин