https://ria.ru/20250310/fashizm-2004156539.html

Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм

Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм - РИА Новости, 10.03.2025

Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:46:00+03:00

2025-03-10T17:46:00+03:00

2025-03-10T17:46:00+03:00

в мире

молдавия

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румыния

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм. Как передает пресс-служба главы ПМР, поводом стал новый молдавский учебник "Румынская и всеобщая история" для 12-го класса, в котором замалчиваются преступления фашистов и обеляется личность союзника Гитлера, румынского диктатора Иона Антонеску. "В Молдове пытаются реабилитировать фашистских палачей. Это делается в том числе через учебник истории, по которому преподают в школах с румынским языком обучения, расположенных в Приднестровье. Извергов и убийц называют освободителями, а тех, кто уничтожил фашизм, – оккупантами", - приводит пресс-служба слова Красносельского. "Те, кто сегодня пытается реабилитировать фашизм и нацизм, являются носителями этой идеологии. Когда говорят об интеграции, нужно помнить об истории. У нас герои - те, кто штурмовал Рейхстаг, кто в окопах защищали Родину, уничтожая фашизм и нацизм. А у вас герои - те, кто в Дубоссарах расстреливал людей, массово. Стреляя в младенца и в мать одновременно. А вы их пытаетесь реабилитировать", —сказал глава ПМР, обращаясь к молдавским чиновникам. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250219/natsizm-2000405568.html

https://ria.ru/20241225/natsist-1991310258.html

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в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский