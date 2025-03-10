Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм
Глава ПМР Красносельский осудил попытки властей Молдавии реабилитировать фашизм
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм.
Как передает пресс-служба главы ПМР, поводом стал новый молдавский учебник "Румынская и всеобщая история" для 12-го класса, в котором замалчиваются преступления фашистов и обеляется личность союзника Гитлера, румынского диктатора Иона Антонеску.
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"В Молдове пытаются реабилитировать фашистских палачей. Это делается в том числе через учебник истории, по которому преподают в школах с румынским языком обучения, расположенных в Приднестровье. Извергов и убийц называют освободителями, а тех, кто уничтожил фашизм, – оккупантами", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
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"Те, кто сегодня пытается реабилитировать фашизм и нацизм, являются носителями этой идеологии. Когда говорят об интеграции, нужно помнить об истории. У нас герои - те, кто штурмовал Рейхстаг, кто в окопах защищали Родину, уничтожая фашизм и нацизм. А у вас герои - те, кто в Дубоссарах расстреливал людей, массово. Стреляя в младенца и в мать одновременно. А вы их пытаетесь реабилитировать", —сказал глава ПМР, обращаясь к молдавским чиновникам.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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