Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/fashizm-2004156539.html
Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм
Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм - РИА Новости, 10.03.2025
Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:46:00+03:00
2025-03-10T17:46:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856713003_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b7d3a938a6fc66743f3612fedc0751df.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм. Как передает пресс-служба главы ПМР, поводом стал новый молдавский учебник "Румынская и всеобщая история" для 12-го класса, в котором замалчиваются преступления фашистов и обеляется личность союзника Гитлера, румынского диктатора Иона Антонеску. "В Молдове пытаются реабилитировать фашистских палачей. Это делается в том числе через учебник истории, по которому преподают в школах с румынским языком обучения, расположенных в Приднестровье. Извергов и убийц называют освободителями, а тех, кто уничтожил фашизм, – оккупантами", - приводит пресс-служба слова Красносельского. "Те, кто сегодня пытается реабилитировать фашизм и нацизм, являются носителями этой идеологии. Когда говорят об интеграции, нужно помнить об истории. У нас герои - те, кто штурмовал Рейхстаг, кто в окопах защищали Родину, уничтожая фашизм и нацизм. А у вас герои - те, кто в Дубоссарах расстреливал людей, массово. Стреляя в младенца и в мать одновременно. А вы их пытаетесь реабилитировать", —сказал глава ПМР, обращаясь к молдавским чиновникам. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250219/natsizm-2000405568.html
https://ria.ru/20241225/natsist-1991310258.html
молдавия
ссср
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856713003_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_7bbf6a7f06960554c0a139ff4edf012f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский
Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм

Глава ПМР Красносельский осудил попытки властей Молдавии реабилитировать фашизм

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм.
Как передает пресс-служба главы ПМР, поводом стал новый молдавский учебник "Румынская и всеобщая история" для 12-го класса, в котором замалчиваются преступления фашистов и обеляется личность союзника Гитлера, румынского диктатора Иона Антонеску.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и гендиректор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев во время интервью. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко
19 февраля, 21:14
«
"В Молдове пытаются реабилитировать фашистских палачей. Это делается в том числе через учебник истории, по которому преподают в школах с румынским языком обучения, расположенных в Приднестровье. Извергов и убийц называют освободителями, а тех, кто уничтожил фашизм, – оккупантами", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
«
"Те, кто сегодня пытается реабилитировать фашизм и нацизм, являются носителями этой идеологии. Когда говорят об интеграции, нужно помнить об истории. У нас герои - те, кто штурмовал Рейхстаг, кто в окопах защищали Родину, уничтожая фашизм и нацизм. А у вас герои - те, кто в Дубоссарах расстреливал людей, массово. Стреляя в младенца и в мать одновременно. А вы их пытаетесь реабилитировать", —сказал глава ПМР, обращаясь к молдавским чиновникам.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Молдавии выступили против героизации воевавших на стороне нацистов солдат
25 декабря 2024, 18:16
 
В миреМолдавияСССРРумынияВадим Красносельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала