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В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах - РИА Новости, 10.03.2025
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17:41 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/estonija-2004154027.html
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах - РИА Новости, 10.03.2025
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах
Правящая коалиция Эстонии, из которой была исключена Социал-демократическая партия, предлагает, чтобы лица без гражданства с 2029 года лишились возможности... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:41:00+03:00
2025-03-10T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правящая коалиция Эстонии, из которой была исключена Социал-демократическая партия, предлагает, чтобы лица без гражданства с 2029 года лишились возможности голосовать на муниципальных выборах в стране, сообщает телерадиокомпания ERR. Ранее ERR сообщала, что Социал-демократическую партию Эстонии исключили из правящей коалиции страны, в правительстве останутся две партии - Eesti 200 и Партия реформ Эстонии. "Премьер-министр Кристен Михал... заявил, что, согласно предложению коалиции, в которую теперь не входят социал-демократы, лица без гражданства с 2029 года не смогут голосовать на муниципальных выборах в Эстонии... Согласно предлагаемым изменениям, муниципальные выборы 2025 года станут последними для лиц без гражданства", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Отмечается, что в правящей коалиции ранее за избирательные права лиц без гражданства выступали социал-демократы. Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии. Как сообщала 20 ноября 2024 года газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20250117/estonija-1994137600.html
https://ria.ru/20241026/estonija-1980250607.html
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в мире, эстония, россия, белоруссия, татьяна москалькова, нато
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Татьяна Москалькова, НАТО
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах

Правящая коалиция Эстонии предлагает лишить лиц без гражданства права голосовать

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правящая коалиция Эстонии, из которой была исключена Социал-демократическая партия, предлагает, чтобы лица без гражданства с 2029 года лишились возможности голосовать на муниципальных выборах в стране, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее ERR сообщала, что Социал-демократическую партию Эстонии исключили из правящей коалиции страны, в правительстве останутся две партии - Eesti 200 и Партия реформ Эстонии.
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"Премьер-министр Кристен Михал... заявил, что, согласно предложению коалиции, в которую теперь не входят социал-демократы, лица без гражданства с 2029 года не смогут голосовать на муниципальных выборах в Эстонии... Согласно предлагаемым изменениям, муниципальные выборы 2025 года станут последними для лиц без гражданства", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Отмечается, что в правящей коалиции ранее за избирательные права лиц без гражданства выступали социал-демократы.
Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии.
Как сообщала 20 ноября 2024 года газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
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В миреЭстонияРоссияБелоруссияТатьяна МоскальковаНАТО
 
 
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