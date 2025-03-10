https://ria.ru/20250310/estonija-2004154027.html
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах - РИА Новости, 10.03.2025
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах
Правящая коалиция Эстонии, из которой была исключена Социал-демократическая партия, предлагает, чтобы лица без гражданства с 2029 года лишились возможности... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:41:00+03:00
2025-03-10T17:41:00+03:00
2025-03-10T17:41:00+03:00
в мире
эстония
россия
белоруссия
татьяна москалькова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правящая коалиция Эстонии, из которой была исключена Социал-демократическая партия, предлагает, чтобы лица без гражданства с 2029 года лишились возможности голосовать на муниципальных выборах в стране, сообщает телерадиокомпания ERR. Ранее ERR сообщала, что Социал-демократическую партию Эстонии исключили из правящей коалиции страны, в правительстве останутся две партии - Eesti 200 и Партия реформ Эстонии. "Премьер-министр Кристен Михал... заявил, что, согласно предложению коалиции, в которую теперь не входят социал-демократы, лица без гражданства с 2029 года не смогут голосовать на муниципальных выборах в Эстонии... Согласно предлагаемым изменениям, муниципальные выборы 2025 года станут последними для лиц без гражданства", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Отмечается, что в правящей коалиции ранее за избирательные права лиц без гражданства выступали социал-демократы. Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии. Как сообщала 20 ноября 2024 года газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах. Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.
https://ria.ru/20250117/estonija-1994137600.html
https://ria.ru/20241026/estonija-1980250607.html
эстония
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, белоруссия, татьяна москалькова, нато
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Татьяна Москалькова, НАТО
В Эстонии предложили лишить лиц без гражданства права голосовать на выборах
Правящая коалиция Эстонии предлагает лишить лиц без гражданства права голосовать
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правящая коалиция Эстонии, из которой была исключена Социал-демократическая партия, предлагает, чтобы лица без гражданства с 2029 года лишились возможности голосовать на муниципальных выборах в стране, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее ERR сообщала, что Социал-демократическую партию Эстонии
исключили из правящей коалиции страны, в правительстве останутся две партии - Eesti 200 и Партия реформ Эстонии.
"Премьер-министр Кристен Михал... заявил, что, согласно предложению коалиции, в которую теперь не входят социал-демократы, лица без гражданства с 2029 года не смогут голосовать на муниципальных выборах в Эстонии... Согласно предлагаемым изменениям, муниципальные выборы 2025 года станут последними для лиц без гражданства", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Отмечается, что в правящей коалиции ранее за избирательные права лиц без гражданства выступали социал-демократы.
Парламент Эстонии 20 ноября 2024 года принял в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение права голоса граждан России
и Белоруссии
на муниципальных выборах в республике. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
заявила, что законопроект свидетельствует о продолжении дискриминации этой категории избирателей в Эстонии.
Как сообщала 20 ноября 2024 года газета Postimees, в законопроекте предусматривается, что право голоса должны иметь постоянно проживающие в стране граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане стран Евросоюза и стран НАТО
. Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat сообщала, что более 60% граждан Эстонии поддержали законопроект, лишающий граждан РФ избирательного права на муниципальных выборах.
Правительство Эстонии уже долгое время ищет возможность ограничить право голоса на местных выборах проживающим в стране гражданам РФ и Белоруссии. Первоначально предполагалось внести соответствующие изменения в законодательство быстро, без изменения конституции, однако юридический анализ показал, что это невозможно.