https://ria.ru/20250310/es-2004151401.html

На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине

На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине - РИА Новости, 10.03.2025

На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине

Более 30 стран будут представлены во вторник на встрече главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения сил на Украине после прекращения огня,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:29:00+03:00

2025-03-10T17:29:00+03:00

2025-03-10T17:29:00+03:00

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Более 30 стран будут представлены во вторник на встрече главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения сил на Украине после прекращения огня, организованной в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французского военного чиновника. "Военные представители более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины", - сообщило СМИ со ссылкой на неназванного чиновника. Сообщается, что помимо стран ЕС среди участников также будут страны Азии и Океании, которые присоединятся к переговорам удаленно. По словам собеседника агентства, встреча призвана начать работу над коалицией стран, "способных и желающих стать частью усилий по защите Украины в случае прекращения огня". На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция организует встречу начальников генштабов вооруженных сил ряда стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить размещение европейский военных на Украине в качестве гарантии безопасности после подписания мирного соглашения. Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250310/ispanija-2004119414.html

https://ria.ru/20250310/ukraina-2003986248.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003928849.html

украина

россия

франция

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире