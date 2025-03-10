На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине
AP: более 30 стран ЕС обсудят размещение войск на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Более 30 стран будут представлены во вторник на встрече главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения сил на Украине после прекращения огня, организованной в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французского военного чиновника.
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"Военные представители более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины", - сообщило СМИ со ссылкой на неназванного чиновника.
По словам собеседника агентства, встреча призвана начать работу над коалицией стран, "способных и желающих стать частью усилий по защите Украины в случае прекращения огня".
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".