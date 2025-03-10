Рейтинг@Mail.ru
На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/es-2004151401.html
На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине
На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине - РИА Новости, 10.03.2025
На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине
Более 30 стран будут представлены во вторник на встрече главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения сил на Украине после прекращения огня,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:29:00+03:00
2025-03-10T17:29:00+03:00
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Более 30 стран будут представлены во вторник на встрече главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения сил на Украине после прекращения огня, организованной в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французского военного чиновника. "Военные представители более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины", - сообщило СМИ со ссылкой на неназванного чиновника. Сообщается, что помимо стран ЕС среди участников также будут страны Азии и Океании, которые присоединятся к переговорам удаленно. По словам собеседника агентства, встреча призвана начать работу над коалицией стран, "способных и желающих стать частью усилий по защите Украины в случае прекращения огня". На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция организует встречу начальников генштабов вооруженных сил ряда стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить размещение европейский военных на Украине в качестве гарантии безопасности после подписания мирного соглашения. Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250310/ispanija-2004119414.html
https://ria.ru/20250310/ukraina-2003986248.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003928849.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
На встрече глав генштабов ЕС обсудят размещение сил на Украине

AP: более 30 стран ЕС обсудят размещение войск на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Более 30 стран будут представлены во вторник на встрече главнокомандующих армиями стран ЕС для обсуждения размещения сил на Украине после прекращения огня, организованной в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французского военного чиновника.
«
"Военные представители более 30 стран примут участие в парижских переговорах по созданию международных сил безопасности для Украины", - сообщило СМИ со ссылкой на неназванного чиновника.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Испания может принять участие в военной миссии ЕС на Украине, пишут СМИ
Вчера, 15:36
Сообщается, что помимо стран ЕС среди участников также будут страны Азии и Океании, которые присоединятся к переговорам удаленно.
По словам собеседника агентства, встреча призвана начать работу над коалицией стран, "способных и желающих стать частью усилий по защите Украины в случае прекращения огня".
На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция организует встречу начальников генштабов вооруженных сил ряда стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить размещение европейский военных на Украине в качестве гарантии безопасности после подписания мирного соглашения.
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
На Западе раскрыли, почему Европа и Украина не хотят мира
Вчера, 03:35
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Европа не сможет компенсировать помощь США Украине, заявил Пушков
9 марта, 15:37
 
УкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала