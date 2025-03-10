https://ria.ru/20250310/es-2004149771.html

Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России

Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 10.03.2025

Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:22:00+03:00

2025-03-10T17:22:00+03:00

2025-03-10T20:13:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. "Пока решение не принято, перенесено на среду", — сказал собеседник агентства.Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно состояться до 15 марта. С момента начала российской спецоперации на Украине Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России. Сейчас под ограничениями находится более двух тысяч физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям из стран ЕС нельзя вести с фигурантами списка дела, физическим лицам запрещен въезд в Евросоюз или транзитные поездки через его территорию.Всего же в ЕС действует уже более 40 разных санкционных режимов. Среди них:Кроме того, россияне значатся в списках в рамках глобальных режимов санкций — за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре Совет ЕС утвердил новый режим — за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом и в самой Европе наблюдался рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.Тем не менее Россия справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как отмечали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

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россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире