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Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 10.03.2025
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17:22 10.03.2025 (обновлено: 20:13 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/es-2004149771.html
Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России
Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 10.03.2025
Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:22:00+03:00
2025-03-10T20:13:00+03:00
россия
украина
европа
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. &quot;Пока решение не принято, перенесено на среду&quot;, — сказал собеседник агентства.Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно состояться до 15 марта. С момента начала российской спецоперации на Украине Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России. Сейчас под ограничениями находится более двух тысяч физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям из стран ЕС нельзя вести с фигурантами списка дела, физическим лицам запрещен въезд в Евросоюз или транзитные поездки через его территорию.Всего же в ЕС действует уже более 40 разных санкционных режимов. Среди них:Кроме того, россияне значатся в списках в рамках глобальных режимов санкций — за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре Совет ЕС утвердил новый режим — за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом и в самой Европе наблюдался рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.Тем не менее Россия справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как отмечали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250310/sanktsii-2004031524.html
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россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России

Совет ЕС отложил обсуждение продления санкций против России на среду

© Getty Images / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Getty Images / Omar Havana
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза не смогли согласовать продление персональных антироссийских санкций, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
«

"Пока решение не принято, перенесено на среду", — сказал собеседник агентства.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России
Вчера, 10:42
Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно состояться до 15 марта.
С момента начала российской спецоперации на Украине Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России. Сейчас под ограничениями находится более двух тысяч физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям из стран ЕС нельзя вести с фигурантами списка дела, физическим лицам запрещен въезд в Евросоюз или транзитные поездки через его территорию.
Всего же в ЕС действует уже более 40 разных санкционных режимов. Среди них:
  • "за нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (персональные санкции);
  • "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции);
  • "за внутреннюю ситуацию в России".
Кроме того, россияне значатся в списках в рамках глобальных режимов санкций — за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре Совет ЕС утвердил новый режим — за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Верхняя Вольта с ракетами" сдалась: санкции наконец сработали
Вчера, 08:00
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом и в самой Европе наблюдался рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.
Тем не менее Россия справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как отмечали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Риттер заявил о готовности России к отражению санкций США
8 марта, 09:36
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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