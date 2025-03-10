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ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры - РИА Новости, 10.03.2025
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15:47 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/es-2004123071.html
ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры
ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры - РИА Новости, 10.03.2025
ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры
Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:47:00+03:00
2025-03-10T15:47:00+03:00
украина
брюссель
словакия
анна-каиса итконен
еврокомиссия
евросоюз
транзит газа через украину
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли в Брюсселе возможность возобновления транзита через Украину не российского, но азербайджанского газа. "Мы всегда придаем большой вес энергетической безопасности наших стран… Украина сама должна распоряжаться своей инфраструктурой, мы открыты любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа", - сообщила она. Лидеры ЕС 6 марта по итогам саммита призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы.
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украина, брюссель, словакия, анна-каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз, транзит газа через украину, в мире, киев
Украина, Брюссель, Словакия, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, Евросоюз, транзит газа через Украину, В мире, Киев
ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры

ЕК: ЕС оставляет за Украиной право распоряжаться трубопроводом для транзита газа

© Fotolia / TupungatoФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Fotolia / Tupungato
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли в Брюсселе возможность возобновления транзита через Украину не российского, но азербайджанского газа.
«
"Мы всегда придаем большой вес энергетической безопасности наших стран… Украина сама должна распоряжаться своей инфраструктурой, мы открыты любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа", - сообщила она.
Лидеры ЕС 6 марта по итогам саммита призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы.
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Евросовет призвал Украину искать решение по транзиту газа
6 марта, 17:06
 
УкраинаБрюссельСловакияАнна-Каиса ИтконенЕврокомиссияЕвросоюзтранзит газа через УкраинуВ миреКиев
 
 
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