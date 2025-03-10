https://ria.ru/20250310/es-2004123071.html

ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры

ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры - РИА Новости, 10.03.2025

ЕС оставил за Киевом право на использование своей газовой инфраструктуры

Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:47:00+03:00

2025-03-10T15:47:00+03:00

2025-03-10T15:47:00+03:00

украина

брюссель

словакия

анна-каиса итконен

еврокомиссия

евросоюз

транзит газа через украину

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли в Брюсселе возможность возобновления транзита через Украину не российского, но азербайджанского газа. "Мы всегда придаем большой вес энергетической безопасности наших стран… Украина сама должна распоряжаться своей инфраструктурой, мы открыты любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа", - сообщила она. Лидеры ЕС 6 марта по итогам саммита призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы.

https://ria.ru/20250306/es-2003444513.html

украина

брюссель

словакия

киев

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украина, брюссель, словакия, анна-каиса итконен, еврокомиссия, евросоюз, транзит газа через украину, в мире, киев