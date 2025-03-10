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ЕС может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи, заявили в ЕК
ЕС может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи, заявили в ЕК - РИА Новости, 10.03.2025
ЕС может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи, заявили в ЕК
Евросоюз может помочь в обеспечении спутниковой военной связи Украине в случае прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink, но для этого... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:32:00+03:00
2025-03-10T15:32:00+03:00
2025-03-10T15:32:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз может помочь в обеспечении спутниковой военной связи Украине в случае прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink, но для этого потребуются новые контракты с частными компаниями, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. "У нас есть такие возможности, мы сегодня можем предоставить услуги, которые необходимы Украине, в случае ухода (Starlink – ред), чего, судя по заявлениям, пока не планируется. В военном плане может появиться такая потребность. Эти потребности могут покрываться Европейским союзом, но речь идет о контрактах на коммерческой основе, которые будет необходимо подписать", - сказал европейский представитель. Он пояснил, что связь для военных целей может поставляться не государственными, а частными компаниями из Евросоюза. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Илон Маск опроверг эту информацию.
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в мире, украина, брюссель, сша, илон маск, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, США, Илон Маск, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи, заявили в ЕК
Еврокомиссия: ЕС может помочь Украине в случае прекращения доступа к Starlink