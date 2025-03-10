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"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию

"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию - РИА Новости, 10.03.2025

"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию

Евросоюз, пребывая в шоке от новых властей США, решил самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Пока о разрыве с НАТО никто открыто не говорит, но и веры в РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:00:00+03:00

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2025-03-10T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Евросоюз, пребывая в шоке от новых властей США, решил самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Пока о разрыве с НАТО никто открыто не говорит, но и веры в Североатлантический альянс явно поубавилось. Сможет ли Брюссель порвать с Вашингтоном и чем это грозит Москве — в материале РИА Новости.Все для фронтаЛидеры ЕС согласовали программу ReArm Europe ("Перевооружить Европу") на общую сумму 800 миллиардов евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что деньги появятся в результате финансовой либерализации. В частности, отменят разные ограничения."Мы стремимся к миру через силу, и поэтому я предлагаю инвестировать в оборону 800 миллиардов", — подчеркнула она. И добавила: речь о том, готова ли Европа защищаться.Лидерам Италии и Испании такой подход очень понравился — у правительств этих государств много долгов и они страдают от бюджетных правил ЕС. Главы Австрии, Швеции, Нидерландов и Дании выразили ряд сомнений, но их успокоили.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не возражал против укрепления обороноспособности, однако отказался действовать по указке Брюсселя. "Эти усилия должны расширять возможности участников ЕС, а не брюссельских бюрократов", — сказал он.В итоговом заявлении закрепили выделение дополнительных средств "при обеспечении устойчивости долга, чтобы способствовать значительным расходам на оборону на национальном уровне". Кроме того, отметили необходимость увеличить "финансирование обороны на уровне ЕС, в том числе с помощью стимулов, предлагаемых всем государствам".Главная угроза — понятно, Россия. Однако вовсе не Москва подтолкнула Европу к чрезвычайным мерам. Это заслуга президента США, чьи решения ужаснули многих. Так, согласно опросу YouGov, Дональда Трампа большой угрозой считают 58% итальянцев, 69% французов, 74% немцев, 75% испанцев и 78% британцев. Владимира Путина тоже боятся (на уровне 74-89%), но этим давно никого не удивить.Французская революцияПеред саммитом Эммануэль Макрон, обращаясь к нации, сказал: Москва стремится превратить СВО в глобальный конфликт. "К 2030-му Россия планирует увеличить армию еще на три тысячи танков и 300 истребителей. Кто поверит, что они остановятся на Украине?" — заявил он.И провозгласил новую эпоху. По его словам, в боевых действиях на Украине погибли почти миллион человек, еще столько же были ранены. А США все меньше поддерживают Киев, "заставляя сомневаться в будущем".Назвав французскую армию самой эффективной в Европе, Макрон предложил создать "ядерный зонтик" для Европы из 500 боеголовок Франции и Великобритании. Также к этому присоединится Германия."Чем бы ни закончился конфликт на Украине, европейские страны должны быть готовы защищаться и предотвращать новые угрозы. Мы обязаны укрепить оборону. Мы остаемся приверженными НАТО, но надо усиливать свою независимость. Судьба Европы не может определяться в Вашингтоне и Москве", — заключил президент Франции.Этому выступлению предшествовали дебаты в парламенте, где обсуждали, в том числе, ссору Трампа с Зеленским. Открыл заседание премьер-министр Франсуа Байру и сразу же осудил Белый дом. "Мы стали свидетелями сцены поразительной жестокости. Цель состояла в том, чтобы сломить Зеленского угрозами. К чести Европы президент Украины не поддался", — отметил он.И указал на мощный военный потенциал Старого Света: "Совокупный ВВП ЕС и Великобритании более чем в десять раз превышает ВВП России. <...> Наши объединенные вооруженные силы вместе с Великобританией — это более 2,5 миллиона профессиональных военных, на 25% больше, чем у Москвы. <…> Если мы сильны, мы должны защищать себя сами".Его поддержали практически все, чего в парламенте не было уже очень давно. Лишь лидер парламентской группы "Национального объединения" Марин Ле Пен отвергла новый курс Макрона, назвав идею создания европейской армии утопией, а предложение отправить французские войска на Украину — безумием. Впрочем, даже она осудила Трампа за "жестокость" с Зеленским и раскритиковала зависимость Европы от Вашингтона. "Никто не может заставить США продолжать поддержку, если они этого не хотят. Однако несправедливо, что Украине не дали времени на подготовку", — сказала Ле Пен.Европейский походВ Германии ХДС/ХСС и СДПГ еще не сформировали правящую коалицию, но уже договорились о повышении военных расходов. Так, вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что события в Европе и мире развиваются быстрее, чем можно было себе представить, поэтому надо предпринять чрезвычайные усилия для обеспечения обороны. Этого следует достичь "любой ценой".ХДС/ХСС вместе с СДПГ намерены внести в парламент предложение о реформировании так называемого долгового тормоза, не позволяющего государству занимать больше 0,35% ВВП. Это закреплено в конституции, отменить можно лишь при поддержке двух третей депутатов бундестага. Мерц хочет повысить планку до 1% ВВП.Чтобы инициативу христиан и социалистов утвердили, нужно заручиться поддержкой "Зеленых". Если же обсуждение перекочует в новый созыв парламента, голосов трех партий не хватит. Придется договариваться с "Левыми" или "Альтернативой для Германии", что намного усложнит ситуацию.Чехия увеличит расходы на оборону с 2 до 3% ВВП к 2030-му. По словам премьер-министра Петра Фиала, это "необходимый минимум". Также он уверен, что приостановка Трампом помощи Украине требует кардинального изменения европейской политики."Мы должны укрепить наши экономические и военные возможности и взять на себя полную ответственность за собственную безопасность. Это подразумевает увеличение инвестиций в оборону. Обеспечение нашей безопасности также означает усиление поддержки Украины. Мы не можем допустить успеха угрожающей всем нам агрессивной России. Эпоха решения фундаментальных международных проблем за нас от нашего имени другими закончилась. Пора Европе перейти от слов к действиям", — подчеркнул премьер-министр.Туман войныНаучный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая связывает попытки европейцев укрепить оборону прежде всего с шоком, вызванным началом правления Трампа. Она не верит, что в краткосрочной перспективе у них что-то получится, а в дальнейшем многое зависит от внешней политики Вашингтона."Отношения ЕС и США переживают кризис, который возник еще до Трампа, но при нем обострился. Европейские дипломаты давно этого опасались, но никак к такому не готовились. В частности, ЕС взял курс на самостоятельность еще в первый президентский срок Трампа, однако с тех пор почти ничего не было сделано. При Джо Байдене эта идея вообще преобразилась во вспомогательное крыло НАТО. Соответственно, если Трампа подвергнут импичменту, вероятность которого со временем растет, и на его место придет более вменяемый, с точки зрения ЕС, политик, идея самостоятельности вновь может потерять актуальность", — рассуждает эксперт в беседе с РИА Новости.Также, по ее словам, 800 миллиардов евро — внушительная сумма, но пока это все красивые лозунги, а не реальный план действий. В частности, ЕС придется перестроить экономику и привить европейцам мысль о том, что за свое благополучие нужно быть готовым умереть. На все это могут уйти десятилетия, поэтому говорить о разрушении НАТО или серьезной угрозе для России пока преждевременно.Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин согласен, что с первого президентского срока Трампа ЕС не укрепил свою независимость от США, но сейчас многое изменилось. В частности, восемь лет назад не было конфликта на Украине."Не важно, что Россия не собирается нападать на ЕС, европейцы очень сильно этого боятся. К тому же они видят, что все вокруг модернизируют свои армии: США, Китай, Россия. <…> План перевооружения не поддержала лишь Венгрия, но у нее войск немного. Главное, что в этом примут участие Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия. А от какой-нибудь Эстонии никто и не требует серьезных военных достижений", — отметил он в разговоре с РИА Новости.По его мнению, к 2030-му ЕС не выйдет на тот же уровень оборонных расходов, что и США, но приблизится к этому. В конце концов, в годы холодной войны европейцы много тратили на безопасность и ничего страшного с ними не случилось.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003203738.html

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сша, россия, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, евросоюз, нато, политика