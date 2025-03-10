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Алексей Дюмин и Вероника Никишина обсудили вопросы развития экспорта - РИА Новости, 10.03.2025
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19:18 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/eksport-2004172178.html
Алексей Дюмин и Вероника Никишина обсудили вопросы развития экспорта
Алексей Дюмин и Вероника Никишина обсудили вопросы развития экспорта - РИА Новости, 10.03.2025
Алексей Дюмин и Вероника Никишина обсудили вопросы развития экспорта
Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провели... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:18:00+03:00
2025-03-10T19:18:00+03:00
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провели рабочую встречу, посвященную оказанию поддержки экспортно ориентированным предприятиям, сообщает центр."Закрепление наших компаний на мировом рынке служит катализатором обновления экономики России, стимулирует повышение эффективности предприятий и позволяет создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места. И здесь в числе важнейших задач, поставленных Президентом, – сохранение инфраструктуры поддержки экспорта малых и средних предпринимателей в регионах. Решением этой задачи активно занимается комиссия Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" совместно с Правительством РФ, регионами и при участии РЭЦ", - подчеркнул Дюмин."Несырьевой неэнергетический экспорт непосредственно влияет на достижение национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики и улучшение благосостояния граждан. При этом каждый рубль, вложенный в поддержку экспорта, по оценке, приносит 52 рубля экспортных поставок. РЭЦ продолжает оказывать помощь экспортно ориентированным предприятиям со всей России, предлагая более 140 услуг и мер поддержки", - отметила Никишина.Она также добавила, что проведение расширенного заседания Госсовета под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина в сентябре 2024 года придало импульс для большего вовлечения регионов России в работу по поддержке экспорта.
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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Алексей Дюмин и Вероника Никишина обсудили вопросы развития экспорта

Алексей Дюмин и Вероника Никишина обсудили вопросы развития российского экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин и генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина провели рабочую встречу, посвященную оказанию поддержки экспортно ориентированным предприятиям, сообщает центр.
"Закрепление наших компаний на мировом рынке служит катализатором обновления экономики России, стимулирует повышение эффективности предприятий и позволяет создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места. И здесь в числе важнейших задач, поставленных Президентом, – сохранение инфраструктуры поддержки экспорта малых и средних предпринимателей в регионах. Решением этой задачи активно занимается комиссия Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" совместно с Правительством РФ, регионами и при участии РЭЦ", - подчеркнул Дюмин.
"Несырьевой неэнергетический экспорт непосредственно влияет на достижение национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики и улучшение благосостояния граждан. При этом каждый рубль, вложенный в поддержку экспорта, по оценке, приносит 52 рубля экспортных поставок. РЭЦ продолжает оказывать помощь экспортно ориентированным предприятиям со всей России, предлагая более 140 услуг и мер поддержки", - отметила Никишина.
Она также добавила, что проведение расширенного заседания Госсовета под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина в сентябре 2024 года придало импульс для большего вовлечения регионов России в работу по поддержке экспорта.
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