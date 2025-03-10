https://ria.ru/20250310/eks-premer-2004140465.html

Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов

Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов - РИА Новости, 10.03.2025

Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев выразил обеспокоенность в связи с отстранением кандидата в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:41:00+03:00

2025-03-10T16:41:00+03:00

2025-03-10T16:41:00+03:00

в мире

румыния

молдавия

бухарест

кэлин джеорджеску

василий тарлев

нато

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003229660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_349b6a56fc1ba77b6ee7ea1b6cae4867.jpg

КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев выразил обеспокоенность в связи с отстранением кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску от выборов, назвав это "тревожным звонком для демократии". Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды. "То, что мы сейчас наблюдаем в Румынии, — это тревожный звонок для демократии. Власти Румынии нарушают принципы Европейской декларации прав человека и положения Конституции своей же страны о политическом плюрализме и праве на свободные выборы. Когда власть начинает отсекать неугодных кандидатов от избирательного процесса, она по меньшей мере сеет семена гражданского неповиновения", — написал Тарлев в своем Telegram-канале Политик подчеркнул, что "цепная реакция насилия начинается именно там, где заканчивается диалог", и выразил обеспокоенность тем, что румынские власти "предпочли запреты дипломатическому диалогу и поиску компромисса". "Справедливый и прозрачный избирательный процесс важен для укрепления доверия граждан к институтам власти. Лишая граждан возможности выбирать среди разных политических альтернатив, власти только усугубляют раскол в обществе", — отметил экс-премьер. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.

https://ria.ru/20250310/salvini-2004069186.html

https://ria.ru/20250310/rumyniya-2003988733.html

румыния

молдавия

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, молдавия, бухарест, кэлин джеорджеску, василий тарлев, нато, генеральная прокуратура рф