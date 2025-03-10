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Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов - РИА Новости, 10.03.2025
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16:41 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/eks-premer-2004140465.html
Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов
Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов - РИА Новости, 10.03.2025
Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев выразил обеспокоенность в связи с отстранением кандидата в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:41:00+03:00
2025-03-10T16:41:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
бухарест
кэлин джеорджеску
василий тарлев
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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев выразил обеспокоенность в связи с отстранением кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску от выборов, назвав это "тревожным звонком для демократии". Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды. "То, что мы сейчас наблюдаем в Румынии, — это тревожный звонок для демократии. Власти Румынии нарушают принципы Европейской декларации прав человека и положения Конституции своей же страны о политическом плюрализме и праве на свободные выборы. Когда власть начинает отсекать неугодных кандидатов от избирательного процесса, она по меньшей мере сеет семена гражданского неповиновения", — написал Тарлев в своем Telegram-канале Политик подчеркнул, что "цепная реакция насилия начинается именно там, где заканчивается диалог", и выразил обеспокоенность тем, что румынские власти "предпочли запреты дипломатическому диалогу и поиску компромисса". "Справедливый и прозрачный избирательный процесс важен для укрепления доверия граждан к институтам власти. Лишая граждан возможности выбирать среди разных политических альтернатив, власти только усугубляют раскол в обществе", — отметил экс-премьер. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
https://ria.ru/20250310/salvini-2004069186.html
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в мире, румыния, молдавия, бухарест, кэлин джеорджеску, василий тарлев, нато, генеральная прокуратура рф
В мире, Румыния, Молдавия, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, Василий Тарлев, НАТО, Генеральная прокуратура РФ
Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов

Тарлев называл недопуск к выборам Джорджеску тревожным звонком для демократии

© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев выразил обеспокоенность в связи с отстранением кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску от выборов, назвав это "тревожным звонком для демократии".
Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
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"То, что мы сейчас наблюдаем в Румынии, — это тревожный звонок для демократии. Власти Румынии нарушают принципы Европейской декларации прав человека и положения Конституции своей же страны о политическом плюрализме и праве на свободные выборы. Когда власть начинает отсекать неугодных кандидатов от избирательного процесса, она по меньшей мере сеет семена гражданского неповиновения", — написал Тарлев в своем Telegram-канале
Политик подчеркнул, что "цепная реакция насилия начинается именно там, где заканчивается диалог", и выразил обеспокоенность тем, что румынские власти "предпочли запреты дипломатическому диалогу и поиску компромисса".
"Справедливый и прозрачный избирательный процесс важен для укрепления доверия граждан к институтам власти. Лишая граждан возможности выбирать среди разных политических альтернатив, власти только усугубляют раскол в обществе", — отметил экс-премьер.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
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В миреРумынияМолдавияБухарестКэлин ДжеорджескуВасилий ТарлевНАТОГенеральная прокуратура РФ
 
 
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