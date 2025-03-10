https://ria.ru/20250310/efimov-2004087858.html
Ефимов: инвестор восстановил дом художников Коровиных в Москве
Ефимов: инвестор восстановил дом художников Коровиных в Москве - РИА Новости, 10.03.2025
Ефимов: инвестор восстановил дом художников Коровиных в Москве
Дом художников Коровиных в Москве восстановили по программе льготной аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:12:00+03:00
2025-03-10T14:12:00+03:00
2025-03-10T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Дом художников Коровиных в Москве восстановили по программе льготной аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как рассказал он, особняк братьев-художников Константина и Сергея Коровиных - единственное сохранившееся зданием некогда большой усадьбы. Он имеет статус выявленного объект культурного наследия. Дом XIX века площадью почти 256 квадратных метров был арендовано по специальной городской программе в июле 2023 года. Предприниматель, открывший в нем гостиницу, уже завершил реставрацию здания, после чего был переведен на льготную ставку аренды - рубль за квадратный метр в год."Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду, поэтому объект перевели на льготную ставку аренды. Благодаря этому предприниматель сможет ежегодно экономить более 12 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В доме Коровиных специалисты отреставрировали все сохранившиеся элементы декора, в результате научных исследований по архивным чертежам и фотографиям были восстановлены кровля, окна и проемы, указывается в сообщении.Программа "1 рубль за квадратный метр в год" действует в Москве с 2022 года. Договор аренды здания в Таганском районе стал четвертым из тех, что предназначены для открытия отелей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что гостей столицы привлекают исторический центр города и благоустроенные парки, а также ВДНХ.
https://ria.ru/20250310/moskva-2004025373.html
https://ria.ru/20250310/efimov-2003718848.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвестор восстановил дом художников Коровиных в Москве
Ефимов: дом Коровиных в Москве восстановили по программе льготной аренды
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Дом художников Коровиных в Москве восстановили по программе льготной аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как рассказал он, особняк братьев-художников Константина и Сергея Коровиных - единственное сохранившееся зданием некогда большой усадьбы. Он имеет статус выявленного объект культурного наследия. Дом XIX века площадью почти 256 квадратных метров был арендовано по специальной городской программе в июле 2023 года. Предприниматель, открывший в нем гостиницу, уже завершил реставрацию здания, после чего был переведен на льготную ставку аренды - рубль за квадратный метр в год.
"Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду, поэтому объект перевели на льготную ставку аренды. Благодаря этому предприниматель сможет ежегодно экономить более 12 миллионов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В доме Коровиных специалисты отреставрировали все сохранившиеся элементы декора, в результате научных исследований по архивным чертежам и фотографиям были восстановлены кровля, окна и проемы, указывается в сообщении.
Программа "1 рубль за квадратный метр в год" действует в Москве с 2022 года. Договор аренды здания в Таганском районе стал четвертым из тех, что предназначены для открытия отелей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что гостей столицы привлекают исторический центр города и благоустроенные парки, а также ВДНХ.