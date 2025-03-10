https://ria.ru/20250310/efimov-2004008720.html

Ефимов: 85% переезжающих по реновации заключили договоры на новое жилье

Ефимов: 85% переезжающих по реновации заключили договоры на новое жилье - РИА Новости, 10.03.2025

Ефимов: 85% переезжающих по реновации заключили договоры на новое жилье

В Москве с начала реализации программы реновации договоры на новые квартиры заключили 85% горожан, переселяемых из старых домов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:33:00+03:00

2025-03-10T09:33:00+03:00

2025-03-10T09:33:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Москве с начала реализации программы реновации договоры на новые квартиры заключили 85% горожан, переселяемых из старых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации правообладателями нового комфортного жилья в Москве стали свыше 173 тысяч горожан. Это 85% от всех приступивших к переселению по программе реновации москвичей – более 200 тысяч", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, еще примерно 30 тысяч горожан находятся в процессе переселения.Город предлагает для переезда квартиры в 359 новостройках. Наибольший выбор – 57 жилых комплексов - представлен на востоке столицы, а также на юго-востоке (52 дома) и севере города (50 домов), указывается в сообщении.В нем также отмечается, что на юго-востоке ключи получили 31,4 тысячи москвичей, на востоке – 28,8 тысячи горожан, а на западе города - 21,1 тысячи человек.В общей сложности программа реновации затронула жителей свыше 1,2 тысячи старых домов, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном округе столицы.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250309/efimov-2003715613.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)