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Ефимов: предприниматели выкупили у Москвы 9 тысяч арендуемых помещений - РИА Новости, 10.03.2025
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10:12 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/efimov-2003718848.html
Ефимов: предприниматели выкупили у Москвы 9 тысяч арендуемых помещений
Ефимов: предприниматели выкупили у Москвы 9 тысяч арендуемых помещений - РИА Новости, 10.03.2025
Ефимов: предприниматели выкупили у Москвы 9 тысяч арендуемых помещений
Малый и средний бизнес с 2011 года выкупил у Москвы более 9 тысяч арендуемых помещений общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 10.03.2025
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2025-03-10T10:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Малый и средний бизнес с 2011 года выкупил у Москвы более 9 тысяч арендуемых помещений общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Малый и средний бизнес имеет право выкупить арендуемые у столицы помещения без проведения торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики. С 2011 года город заключил с предпринимателями более 9 тысяч договоров купли-продажи недвижимости по преимущественному праву. Общая площадь объектов составляет почти 1,8 миллиона квадратных метров. С начала 2025 года представители МСП выкупили 93 помещения общей площадью 13,6 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, большинство предпринимателей покупают недвижимость с использованием рассрочки, предоставляемой на период от пяти до семи лет.По данным столичного департамента городского имущества, наибольшей популярностью у представителей малого и среднего предпринимательства пользуются помещения в центре Москвы. С 2011-го там по преимущественному праву приобретено около 2,4 тысячи объектов совокупной площадью примерно 487 тысяч квадратных метров. Также востребована недвижимость в Северном и Южном округах столицы, где бизнес соответственно выкупил 1003 и 990 объектов совокупно на более чем 384 "квадратов".Воспользоваться правом преимущественного выкупа могут относящиеся к малому и среднему бизнесу предприниматели, арендующие городскую недвижимость не менее одного года. Кроме того, по преимущественному праву предприниматели могут приобрести площади, арендуемые не менее двух лет по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: предприниматели выкупили у Москвы 9 тысяч арендуемых помещений

Ефимов: с 2011 года бизнес выкупил у Москвы более 9 тысяч арендуемых помещений

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Малый и средний бизнес с 2011 года выкупил у Москвы более 9 тысяч арендуемых помещений общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Малый и средний бизнес имеет право выкупить арендуемые у столицы помещения без проведения торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики. С 2011 года город заключил с предпринимателями более 9 тысяч договоров купли-продажи недвижимости по преимущественному праву. Общая площадь объектов составляет почти 1,8 миллиона квадратных метров. С начала 2025 года представители МСП выкупили 93 помещения общей площадью 13,6 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Как указывается в сообщении, большинство предпринимателей покупают недвижимость с использованием рассрочки, предоставляемой на период от пяти до семи лет.
По данным столичного департамента городского имущества, наибольшей популярностью у представителей малого и среднего предпринимательства пользуются помещения в центре Москвы. С 2011-го там по преимущественному праву приобретено около 2,4 тысячи объектов совокупной площадью примерно 487 тысяч квадратных метров. Также востребована недвижимость в Северном и Южном округах столицы, где бизнес соответственно выкупил 1003 и 990 объектов совокупно на более чем 384 "квадратов".
Воспользоваться правом преимущественного выкупа могут относящиеся к малому и среднему бизнесу предприниматели, арендующие городскую недвижимость не менее одного года. Кроме того, по преимущественному праву предприниматели могут приобрести площади, арендуемые не менее двух лет по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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