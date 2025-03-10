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СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным - РИА Новости, 10.03.2025
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14:12 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/economist-2004092822.html
СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным
СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным
После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:12:00+03:00
2025-03-10T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. По мнению аналитиков издания, важным индикатором настроений инвесторов служит оценка рынка непогашенных облигаций крупнейших украинских энергетических, железнодорожных и инфраструктурных компаний. Отмечается, что цены на них выросли с ноября, особенно после инаугурации Трампа в январе. Кроме того, наглядным индикатором является стоимость государственных облигаций Украины - некоторые из которых включают дополнительные выплаты, которые производятся при условии, что ВВП страны в 2028 году вырастет на 25% году к уровню 2023 года. Такой темп роста "маловероятен в отсутствие быстрого и прочного мира". "Основываясь на переоценке украинских активов после переизбрания Трампа, инвесторы оценивают это (завершение конфликта – ред.) как все более вероятный сценарий", - резюмирует издание. При этом после встречи Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля, которая перешла в перепалку, оценка инвесторами вероятности заключения мира "резко упала" и с тех пор так и не восстановилась. Теперь настроения инвесторов зависят от итогов переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Трамп, возможно, считает, что его агрессивное отношение к представителям Украины ускорит окончание конфликта. Инвесторы, несмотря на в целом позитивный настрой, не совсем в этом уверены", - заключает Economist. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным

Economist: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist.
По мнению аналитиков издания, важным индикатором настроений инвесторов служит оценка рынка непогашенных облигаций крупнейших украинских энергетических, железнодорожных и инфраструктурных компаний. Отмечается, что цены на них выросли с ноября, особенно после инаугурации Трампа в январе. Кроме того, наглядным индикатором является стоимость государственных облигаций Украины - некоторые из которых включают дополнительные выплаты, которые производятся при условии, что ВВП страны в 2028 году вырастет на 25% году к уровню 2023 года. Такой темп роста "маловероятен в отсутствие быстрого и прочного мира".
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19 февраля, 00:37
"Основываясь на переоценке украинских активов после переизбрания Трампа, инвесторы оценивают это (завершение конфликта – ред.) как все более вероятный сценарий", - резюмирует издание.
При этом после встречи Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля, которая перешла в перепалку, оценка инвесторами вероятности заключения мира "резко упала" и с тех пор так и не восстановилась. Теперь настроения инвесторов зависят от итогов переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Трамп, возможно, считает, что его агрессивное отношение к представителям Украины ускорит окончание конфликта. Инвесторы, несмотря на в целом позитивный настрой, не совсем в этом уверены", - заключает Economist.
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Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией
6 марта, 05:44
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может.
Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Президент Польши рассказал о планах Трампа по урегулированию на Украине
23 февраля, 14:57
 
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