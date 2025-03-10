https://ria.ru/20250310/economist-2004092822.html

СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным

СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным - РИА Новости, 10.03.2025

СМИ: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным

После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:12:00+03:00

2025-03-10T14:12:00+03:00

2025-03-10T14:12:00+03:00

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. По мнению аналитиков издания, важным индикатором настроений инвесторов служит оценка рынка непогашенных облигаций крупнейших украинских энергетических, железнодорожных и инфраструктурных компаний. Отмечается, что цены на них выросли с ноября, особенно после инаугурации Трампа в январе. Кроме того, наглядным индикатором является стоимость государственных облигаций Украины - некоторые из которых включают дополнительные выплаты, которые производятся при условии, что ВВП страны в 2028 году вырастет на 25% году к уровню 2023 года. Такой темп роста "маловероятен в отсутствие быстрого и прочного мира". "Основываясь на переоценке украинских активов после переизбрания Трампа, инвесторы оценивают это (завершение конфликта – ред.) как все более вероятный сценарий", - резюмирует издание. При этом после встречи Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля, которая перешла в перепалку, оценка инвесторами вероятности заключения мира "резко упала" и с тех пор так и не восстановилась. Теперь настроения инвесторов зависят от итогов переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Трамп, возможно, считает, что его агрессивное отношение к представителям Украины ускорит окончание конфликта. Инвесторы, несмотря на в целом позитивный настрой, не совсем в этом уверены", - заключает Economist. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html

https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, в мире