https://ria.ru/20250310/economist-2004007780.html

Economist назвал визит Зеленского в Саудовскую Аравию странным совпадением

Economist назвал визит Зеленского в Саудовскую Аравию странным совпадением - РИА Новости, 10.03.2025

Economist назвал визит Зеленского в Саудовскую Аравию странным совпадением

Журнал Economist назвал "странной ситуацией", которую в Киеве называют "совпадением", то, что Владимир Зеленский едет в Саудовскую Аравию в понедельник перед... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:25:00+03:00

2025-03-10T09:25:00+03:00

2025-03-10T09:32:00+03:00

в мире

саудовская аравия

украина

сша

владимир зеленский

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

майк уолтц

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Журнал Economist назвал "странной ситуацией", которую в Киеве называют "совпадением", то, что Владимир Зеленский едет в Саудовскую Аравию в понедельник перед переговорами украинской и американской делегациями в Королевстве на этой неделе. Ранее украинский источник сообщал СМИ, что Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. "В странной ситуации, которую Украина упорно называет совпадением, Зеленский сам будет в Эр-Рияде, саудовской столице, в понедельник, для переговоров с властями Королевства", - говорится в сообщении издания. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на эту неделю в Саудовской Аравии. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003995735.html

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003996957.html

саудовская аравия

украина

сша

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в мире, саудовская аравия, украина, сша, владимир зеленский, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), майк уолтц