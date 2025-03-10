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Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/dzerzhinsk-2004016388.html
Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении
Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении - РИА Новости, 10.03.2025
Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении
Российские войска, несмотря на попытки ВСУ контратаковать на дзержинском направлении Донецкой Народной Республики, используют ситуацию в свою пользу и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:58:00+03:00
2025-03-10T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска, несмотря на попытки ВСУ контратаковать на дзержинском направлении Донецкой Народной Республики, используют ситуацию в свою пользу и продолжают отодвигать противника от города Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Похожая ситуация на дзержинском направлении, где также тяжелую работу проводят наши подразделения, не давая противнику успешно контратаковать и используя всю ситуацию, и также продолжая отодвигать от населенного пункта Дзержинск… Для нас очень важно - сконцентрироваться на этом направлении, потому что противник именно с этого направления наносит удары, достаточно болезненные для гражданского населения в городе Горловка", - сказал Пушилин. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
https://ria.ru/20250309/dzerzhinsk-1983586290.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении

Пушилин: ВС РФ продолжают отодвигать ВСУ от Дзержинска, несмотря на контратаки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска, несмотря на попытки ВСУ контратаковать на дзержинском направлении Донецкой Народной Республики, используют ситуацию в свою пользу и продолжают отодвигать противника от города Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Похожая ситуация на дзержинском направлении, где также тяжелую работу проводят наши подразделения, не давая противнику успешно контратаковать и используя всю ситуацию, и также продолжая отодвигать от населенного пункта Дзержинск… Для нас очень важно - сконцентрироваться на этом направлении, потому что противник именно с этого направления наносит удары, достаточно болезненные для гражданского населения в городе Горловка", - сказал Пушилин.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
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Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
9 марта, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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