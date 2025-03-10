https://ria.ru/20250310/dzerzhinsk-2004016388.html

Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении

Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении - РИА Новости, 10.03.2025

Пушилин рассказал о ситуации на Дзержинском направлении

Российские войска, несмотря на попытки ВСУ контратаковать на дзержинском направлении Донецкой Народной Республики, используют ситуацию в свою пользу и... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:58:00+03:00

2025-03-10T09:58:00+03:00

2025-03-10T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские войска, несмотря на попытки ВСУ контратаковать на дзержинском направлении Донецкой Народной Республики, используют ситуацию в свою пользу и продолжают отодвигать противника от города Дзержинска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Похожая ситуация на дзержинском направлении, где также тяжелую работу проводят наши подразделения, не давая противнику успешно контратаковать и используя всю ситуацию, и также продолжая отодвигать от населенного пункта Дзержинск… Для нас очень важно - сконцентрироваться на этом направлении, потому что противник именно с этого направления наносит удары, достаточно болезненные для гражданского населения в городе Горловка", - сказал Пушилин. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля.

https://ria.ru/20250309/dzerzhinsk-1983586290.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность