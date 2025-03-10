https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html

Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП

Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП - РИА Новости, 10.03.2025

Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП

Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, сообщил на месте ДТП, что у него случился приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:20:00+03:00

2025-03-10T16:20:00+03:00

2025-03-10T16:20:00+03:00

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004122801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa2361e0a18fc5713a82ed7956821193.jpg

КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, сообщил на месте ДТП, что у него случился приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем. По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. "Приступ был", - сказал мужчина телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, как все произошло. Он также добавил, что его водительский стаж составляет 12 лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что водитель привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ. По информации минздрава Татарстана, в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы. В числе пострадавших один ребенок 12 лет.

https://ria.ru/20250310/kazan-2004108698.html

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда автомобиля на людей в Казани Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2025-03-10T16:20 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), дтп