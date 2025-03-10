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Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП
Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП - РИА Новости, 10.03.2025
Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, сообщил на месте ДТП, что у него случился приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:20:00+03:00
2025-03-10T16:20:00+03:00
2025-03-10T16:20:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, сообщил на месте ДТП, что у него случился приступ, из-за чего он потерял управление автомобилем. По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. "Приступ был", - сказал мужчина телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, как все произошло. Он также добавил, что его водительский стаж составляет 12 лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что водитель привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ. По информации минздрава Татарстана, в результате наезда легкового автомобиля на остановку в Казани пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы. В числе пострадавших один ребенок 12 лет.
https://ria.ru/20250310/kazan-2004108698.html
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
2025-03-10T16:20
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PT0M28S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), дтп
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), ДТП
Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП
Водитель сбившего людей в Казани автомобиля объяснил случившееся приступом